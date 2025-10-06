Есть ли доверие к медикам в Беларуси? Ответили в Институте социологии НАН Беларуси

Александр Посталовский, заместитель директора Института социологии НАН Беларуси:

Здоровье является одним из знаковых трендов в ценностной структуре нашего населения, наряду с детьми, наряду с семьей. Здоровье, семья, дети – это важные компоненты измерения ценностного мировоззрения нашего общества. И безусловно, когда пандемия, либо потенциально какая-то эпидемиологическая ситуация, очень важный встает такой вопрос, как доверие системе здравоохранения.

Один из важных индикаторов измерения этого доверия – это, конечно, удовлетворенность оказываемыми услугами. И в какой степени люди удовлетворены теми услугами, которые оказывают следующие медицинские учреждения. Но, в принципе, то, что мы видим даже на слайдах, то есть помощь поликлиники по месту жительства, показатели варьируются от 60 до 90 %.

То есть люди оценивают положительно те услуги, которые оказывают данные учреждения. Да, где-то в какой-то степени есть высокие показатели затруднившихся с ответом, но это связано просто с тем, что человек прекрасно себя чувствует, он не обращался в указанные учреждения за оказанием медицинской помощи.

В целом, если говорить по стране, уровень удовлетворенности в оценках наших респондентов составляет 71 %, то есть почти три четверти населения положительно и позитивно оценивают работу системы здравоохранения, а если задавать вопрос, допустим, как вы оценили бы уровень состояния здравоохранения за последний год, за последние три года, то 25−27 % отмечают улучшение, при этом остальные респонденты говорят, что стабильно высокий уровень оказываемых услуг, и, безусловно, в совокупности это дает тот высокий уровень и доверия, и удовлетворенности нашей системой здравоохранения.

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