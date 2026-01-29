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Новости по тегу #Алла Дашкевич

Боитесь подхватить грипп? Врачи поделились эффективными мерами профилактики
29 января 2026 07:34

Боитесь подхватить грипп? Врачи поделились эффективными мерами профилактики

В Беларуси ожидается рост числа заболевших респираторными инфекциями
27 января 2026 17:44

В Беларуси ожидается рост числа заболевших респираторными инфекциями

Рост числа заболевших респираторными инфекциями ожидают в Беларуси к началу февраля
27 января 2026 08:29

Рост числа заболевших респираторными инфекциями ожидают в Беларуси к началу февраля

Грипп, ковид и прививки – об эпидемиологической ситуации в Беларуси говорили эксперты
06 октября 2025 19:10

Грипп, ковид и прививки – об эпидемиологической ситуации в Беларуси говорили эксперты

Какие болезни ликвидированы благодаря прививкам? Узнали у Аллы Дашкевич
06 октября 2025 17:08

Какие болезни ликвидированы благодаря прививкам? Узнали у Аллы Дашкевич

Лихорадка чикунгунья и «Стратус» – есть ли в Беларуси? Ответила Алла Дашкевич
06 октября 2025 16:18

Лихорадка чикунгунья и «Стратус» – есть ли в Беларуси? Ответила Алла Дашкевич

Нет ничего, что может вызывать опасения – Алла Дашкевич об эпидемиологической ситуации в стране
17 марта 2025 18:30

Нет ничего, что может вызывать опасения – Алла Дашкевич об эпидемиологической ситуации в стране

Эпидемиолог о всплеске заболеваемости коронавирусом: «Мы видим, что постепенно увеличивается количество детей»
03 февраля 2022 21:44

Эпидемиолог о всплеске заболеваемости коронавирусом: «Мы видим, что постепенно увеличивается количество детей»

В Беларуси стартовал проект по изучению коллективного иммунитета против коронавируса
14 мая 2021 09:08

В Беларуси стартовал проект по изучению коллективного иммунитета против коронавируса

Активная фаза исследования начнётся 14 мая. Как в Беларуси изучают коллективный иммунитет от коронавируса?
12 мая 2021 15:30

Активная фаза исследования начнётся 14 мая. Как в Беларуси изучают коллективный иммунитет от коронавируса?

Все ли зоны отдыха в Минске готовы к открытию купального сезона?
28 мая 2018 08:51

Все ли зоны отдыха в Минске готовы к открытию купального сезона?

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?
21 мая 2018 19:15

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?