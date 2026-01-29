Новости по тегу #Алла Дашкевич

«В данный период не стоит лишний раз посещать организации здравоохранения».
Отдельное внимание в Беларуси уделили прививочной кампании. Она охватила уже более 1 миллиона белорусов, из них – свыше 256 тысяч детей. Медики призывают при появлении симптомов заболевания незамедлительно обращаться к врачу.
В стране применяют новейшую тест-систему, которая работает по принципу три в одном. Она позволяет одновременно определить наличие вирусов гриппа А, В и коронавируса.
Почему не ставят диагноз «ковид»? От чего реально может спасти прививка? Какие вирусы сегодня ходят по стране? На эти и другие вопросы отвечали в ток-шоу «По существу».
«Пользу вакцинации мы можем оценить с двух ракурсов. С одной стороны, это индивидуальная польза. Во-первых, мы не заболеем. Даже если не обеспечит вакцинация нам полную защиту, мы все-таки заболеем, болеть мы будем легче».
«Лихорадка чикунгунья не имеет места быть в Беларуси, ее нет у нас. А коронавирусная инфекция и циркуляция варианта «Стратус» – да».
Ситуация в целом по стране контролируемая, нет ничего нестандартного.
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