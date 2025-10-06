Дополнительные площади для инновационных производств и новых резидентов. В Минске продолжается работа по развитию технопарков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, на улице Центральной задействованы сразу две площадки – здесь продолжается строительство Минского городского технопарка. На территории возведут три новых здания, два – реконструируют. В результате город получит почти 20 тысяч квадратных метров промышленных площадей. Часть старых зданий и сооружений – снесут. Мэр столицы Владимир Кухарев – в ходе выездного совещания – поручил ускорить процессы проектирования и темпы строительства.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

На этой площадке сейчас выполняются строительно-монтажные работы. По улице Центральная, 47 выделено пять очередей реконструкции и строительства. Всего будет возведено и реконструировано пять зданий. Два здания реконструированы из них, и три здания будут возведены. Здесь будут размещаться предприятия, которые производят специальную автомобильную технику для нужд жилищно-коммунального хозяйства. Будет находиться производство обогревающих элементов для различных промышленных устройств, различные предприятия, которые занимаются микроэлектроникой, микробиологией.

А до конца 2025 года в столице будет завершено строительство технопарка по адресу Партизанский проспект, 8.