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В Минске продолжается работа по развитию технопарков

06 октября 2025 17:55
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Дополнительные площади для инновационных производств и новых резидентов. В Минске продолжается работа по развитию технопарков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске продолжается работа по развитию технопарков-2

Так, на улице Центральной задействованы сразу две площадки – здесь продолжается строительство Минского городского технопарка. На территории возведут три новых здания, два – реконструируют. В результате город получит почти 20 тысяч квадратных метров промышленных площадей. Часть старых зданий и сооружений – снесут. Мэр столицы Владимир Кухарев – в ходе выездного совещания – поручил ускорить процессы проектирования и темпы строительства.

В Минске продолжается работа по развитию технопарков-4

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:
На этой площадке сейчас выполняются строительно-монтажные работы. По улице Центральная, 47 выделено пять очередей реконструкции и строительства. Всего будет возведено и реконструировано пять зданий. Два здания реконструированы из них, и три здания будут возведены. Здесь будут размещаться предприятия, которые производят специальную автомобильную технику для нужд жилищно-коммунального хозяйства. Будет находиться производство обогревающих элементов для различных промышленных устройств, различные предприятия, которые занимаются микроэлектроникой, микробиологией.

А до конца 2025 года в столице будет завершено строительство технопарка по адресу Партизанский проспект, 8.

# Государственная политика # Владимир Давидович

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