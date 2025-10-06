Какие болезни ликвидированы благодаря прививкам? Узнали у Аллы Дашкевич

Алла Дашкевич, заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Пользу вакцинации мы можем оценить с двух ракурсов. С одной стороны, это индивидуальная польза. Во-первых, мы не заболеем. Даже если не обеспечит вакцинация нам полную защиту, мы все-таки заболеем, болеть мы будем легче, чем человек, который не привит, и у нас с меньшей долей вероятности разовьются какие-либо осложнения.

Алена Сырова, СТВ:

Мой близкий человек, не пожилой, прививался от коронавирусной инфекции, от гриппа. Тяжело болел все время. И коронавирусом, и гриппом. Я понимаю, что это может быть статистическая погрешность, но вместе с тем…

Алла Дашкевич:

Ваш близкий человек жив?

Алена Сырова:

Да.

Алла Дашкевич:

А если бы не было прививки… Здесь не будет стопроцентного ответа: да или нет, но вероятность того, что если бы он не был привит, заболевание бы закончилось неблагоприятным исходом, все-таки достаточно высока. Когда мы говорим об общественной пользе вакцинации, мы снижаем заболеваемость, и опять же, если вернуться даже в историю нашей страны, в довакцинальный период у нас было ежегодно порядка тысячи случаев полиомиелита у детей, причем значительная часть детей оставалась инвалидами.

У нас ежегодно более 30 тысяч случаев эпидпаротита, более 50 тысяч случаев кори, более 11 тысяч случаев дифтерии. Что мы имеем после многолетней вакцинации? Полиомиелит в стране ликвидирован, с 2002 года мы ежегодно подтверждаем статус элиминации. В стране сохраняется статус элиминации кори и краснухи. Это прививки, которые делаются в детском возрасте.

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