Григорий Азарёнок: весь народ сейчас благодарит спецслужбы Беларуси и России за то, что предотвратили страшную беду

Новости Беларуси. Специальный выпуск программы «Тайные пружины политики 2.0» на СТВ.

Григорий Азаренок:

Нам показали только нескольких фигурантов. Уверен, в будущем мы узнаем намного больше. Зенкович, Федута, Костусев. И как же выли, стонали, лаяли наши ненавистники. Во всем мире стояла невообразимая вонь. Все американские агенты, Болкунцы и Суздальцевы, «Дожди» и Deutsche Welle, все наперебой принялись отмывать своими языками заокеанских хозяев. Бесполезно. Народ все увидел и услышал.

Была удачная трансформация не режима, но по крайней мере ротация в Египте. Я имею в виду случай с Анваром Садатом. Точка. Предлагаю не обсуждать имя Анвара Садата. Вот. «Википедией» все пользуются, все могут посмотреть, что там произошло. И это, по-моему, единственный сценарий, который можно будет реализовать.

Задача номер один у нас получается – устранить самого главного. Задача номер два – занять, блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение – это чтобы мы могли зачитать обращение. [неразборчиво] И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска. Григорий Азаренок:

И Президент задал совершенно справедливый вопрос.

Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить Президента – запомните – не может никто дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы. Только они. Григорий Азаренок:

Попробую предложить ответ. Созданное европейским эмигрантским отребьем, построенное по масонским принципам, это государство превратилось в раковую опухоль всего мира. Они беспощадно уничтожили все коренное население Америки, а затем принялись уничтожать и грабить всех вокруг. Страна провокатор, страна-монстр.

Григорий Азаренок:

Вчера они заявили, что мы лжем. Но этим кровавым упырям весь мир задает вопросы. Где оружие массового поражения Саддама Хусейна? Чем тряс в ООН Колин Пауэлл? Вы пришли туда, убили миллион человек, повесили национального лидера и оставили страну в руинах. Григорий Азаренок:

А почему когда вы, демократы и гуманисты, нагло вторглись в Афганистан, наркотрафик из этой страны во всем мире увеличился в десятки и сотни раз? Америка, ты наживаешься на горе, смертях и болезнях, на разрушенных семьях и страданиях людей. Каждый доллар пропитан кровью и болью. Григорий Азаренок:

Посмотрите на эти кадры. Хиллари Клинтон, милой ухоженной старушке, показывают кадры садистского убийства Муаммара Каддафи.

Григорий Азаренок:

Фраза: «Мы пришли, мы увидели, он мертв». И смех маньячки. После этого смеха богатейшая процветающая Ливия превратилась в конгломерат племен, беспрерывно вырезающих друг друга. Лучше всего про вас сказал поэт иеромонах Роман. Америка! Страна-пиранья!

Рабыня зла, жестокий клон!

Твои вожди, как наказанье,

То извращенец, то гиббон.