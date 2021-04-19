Григорий Азарёнок: весь народ сейчас благодарит спецслужбы Беларуси и России за то, что предотвратили страшную беду

Новости Беларуси. Специальный выпуск программы «Тайные пружины политики 2.0» на СТВ.
Новости Беларуси. Специальный выпуск программы «Тайные пружины политики 2.0» на СТВ.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это внеплановый выпуск программы «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок:
Нужно отбросить ненужные и бесполезные сейчас дипломатические эпитеты. Нам объявили войну. Не гибридную, не холодную, а самую настоящую войну. Нам всем. На выходных мы узнали, что нашего Президента и его сыновей хотели убить. Готовили покушение. Как это было.
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Григорий Азаренок:
Нам показали только нескольких фигурантов. Уверен, в будущем мы узнаем намного больше. Зенкович, Федута, Костусев. И как же выли, стонали, лаяли наши ненавистники. Во всем мире стояла невообразимая вонь. Все американские агенты, Болкунцы и Суздальцевы, «Дожди» и Deutsche Welle, все наперебой принялись отмывать своими языками заокеанских хозяев. Бесполезно. Народ все увидел и услышал.
Была удачная трансформация не режима, но по крайней мере ротация в Египте. Я имею в виду случай с Анваром Садатом. Точка. Предлагаю не обсуждать имя Анвара Садата. Вот. «Википедией» все пользуются, все могут посмотреть, что там произошло. И это, по-моему, единственный сценарий, который можно будет реализовать.
Задача номер один у нас получается – устранить самого главного. Задача номер два – занять, блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение – это чтобы мы могли зачитать обращение. [неразборчиво] И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска.
Григорий Азаренок:
И Президент задал совершенно справедливый вопрос.
Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить Президента – запомните – не может никто дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы. Только они.
Григорий Азаренок:
Попробую предложить ответ. Созданное европейским эмигрантским отребьем, построенное по масонским принципам, это государство превратилось в раковую опухоль всего мира. Они беспощадно уничтожили все коренное население Америки, а затем принялись уничтожать и грабить всех вокруг. Страна провокатор, страна-монстр.
Григорий Азаренок:
Вчера они заявили, что мы лжем. Но этим кровавым упырям весь мир задает вопросы. Где оружие массового поражения Саддама Хусейна? Чем тряс в ООН Колин Пауэлл? Вы пришли туда, убили миллион человек, повесили национального лидера и оставили страну в руинах.
Григорий Азаренок:
А почему когда вы, демократы и гуманисты, нагло вторглись в Афганистан, наркотрафик из этой страны во всем мире увеличился в десятки и сотни раз? Америка, ты наживаешься на горе, смертях и болезнях, на разрушенных семьях и страданиях людей. Каждый доллар пропитан кровью и болью.
Григорий Азаренок:
Посмотрите на эти кадры. Хиллари Клинтон, милой ухоженной старушке, показывают кадры садистского убийства Муаммара Каддафи.
Григорий Азаренок:
Фраза: «Мы пришли, мы увидели, он мертв». И смех маньячки. После этого смеха богатейшая процветающая Ливия превратилась в конгломерат племен, беспрерывно вырезающих друг друга. Лучше всего про вас сказал поэт иеромонах Роман.
Америка! Страна-пиранья!
Рабыня зла, жестокий клон!
Твои вожди, как наказанье,
То извращенец, то гиббон.
Григорий Азаренок:
Джо Байден назвал Президента России убийцей. Мистер Байден, ваш клеврет Зеленский убил ребенка. По вашему приказу готовили покушение и убийство сына нашего Президента. Вы не просто убийца, вы детоубийца. Но помните стихи другого великого поэта.
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет; Он не доступен звону злата.
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Григорий Азаренок:
Весь народ сейчас благодарит спецслужбы Беларуси и России за то, что предотвратили эту страшную беду. Сегодня отмечается годовщина образования Главного управления контрразведки «Смерш» («Смерть шпионам»). И времена подсказывают, что лучший исторический опыт мы должны возродить и использовать.
Григорий Азаренок:
Грядет светлое Христово Воскресение. Это день, когда дьявол был побежден и повержен. Будете повержены и вы, дети его. Вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. За нами истина, и победа будет за нами.