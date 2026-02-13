Специальный показ фильма Григория Азарёнка «Душа защитника» с успехом прошёл в Гомеле

Каждое слово – прямо в сердце! Как прошла премьера фильма Григория Азарёнка «Душа защитника»

В зале – аншлаг и громкие аплодисменты. Так в Гомеле встречали премьерную картину Национальной киностудии «Беларусьфильм» – «Душа защитника», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Режиссер фильма – наш коллега, политический обозреватель СТВ Григорий Азаренок.

Значительная часть съемок киноленты проходила на территории Гомельской пограничной группы. Поэтому зрителям увидеть родные места было вдвойне приятно. Чтобы полностью погрузиться в атмосферу и настроиться на нужный лад, перед премьерой организовали выставку снаряжения и оружия, а также информационных материалов.

Александр Лавриненко, генеральный директор предприятия «Гомелькиновидеопрокат»: В рамках этого показа мы презентуем нашу пограничную группу: чем занимаются наши гомельские пограничники, история, деятельность погрангруппы. То, что, собственно говоря, и показывается в фильме. Спасибо командованию погрангруппы, что сюда, в кинотеатр, сегодня они привезли то, что они смогли привезти, часть вооружения, снаряжение, технику.

Каждый кадр фильма посвящен защитникам Отечества. Тем людям, которые сохраняют мир на земле. Это не только подразделения Министерства обороны, но и Государственного пограничного комитета, МВД. В основе фильма не постановочное видео, а реальные кадры повседневной жизни военных.

Кстати, из 12 героев фильма – пятеро служат в Гомельской погрангруппе. Среди них и представители семейной династии. Для заместителя начальника отделения Екатерины Свиридовой источником вдохновения стал ее муж, с которым вместе учились в институте. Теперь и служба одна на двоих.

Екатерина Свиридова, заместитель начальника отделения Гомельской пограничной группы:

Он – огромный профессионал своего дела. Я, когда смотрю на него, восхищаюсь им. Он всегда держит голову высоко, никогда не сдается и всегда идет вперед. Поэтому он является самым главным вдохновителем.

Билеты были раскуплены еще задолго до премьеры. Только в первый день фильм посмотрели около 1600 зрителей.