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Специальный показ фильма Григория Азарёнка «Душа защитника» с успехом прошёл в Гомеле

13 февраля 2026 18:03
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В зале – аншлаг и громкие аплодисменты. Так в Гомеле встречали премьерную картину Национальной киностудии «Беларусьфильм» – «Душа защитника», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Режиссер фильма – наш коллега, политический обозреватель СТВ Григорий Азаренок.

Каждое слово – прямо в сердце! Как прошла премьера фильма Григория Азарёнка «Душа защитника»

Специальный показ фильма Григория Азарёнка «Душа защитника» с успехом прошёл в Гомеле-2

Значительная часть съемок киноленты проходила на территории Гомельской пограничной группы. Поэтому зрителям увидеть родные места было вдвойне приятно. Чтобы полностью погрузиться в атмосферу и настроиться на нужный лад, перед премьерой организовали выставку снаряжения и оружия, а также информационных материалов. 

Специальный показ фильма Григория Азарёнка «Душа защитника» с успехом прошёл в Гомеле-4

Александр Лавриненко, генеральный директор предприятия «Гомелькиновидеопрокат»:
В рамках этого показа мы презентуем нашу пограничную группу: чем занимаются наши гомельские пограничники, история, деятельность погрангруппы. То, что, собственно говоря, и показывается в фильме. Спасибо командованию погрангруппы, что сюда, в кинотеатр, сегодня они привезли то, что они смогли привезти, часть вооружения, снаряжение, технику.

Специальный показ фильма Григория Азарёнка «Душа защитника» с успехом прошёл в Гомеле-6

Каждый кадр фильма посвящен защитникам Отечества. Тем людям, которые сохраняют мир на земле. Это не только подразделения Министерства обороны, но и Государственного пограничного комитета, МВД. В основе фильма не постановочное видео, а реальные кадры повседневной жизни военных. 

Специальный показ фильма Григория Азарёнка «Душа защитника» с успехом прошёл в Гомеле-8

Кстати, из 12 героев фильма – пятеро служат в Гомельской погрангруппе. Среди них и представители семейной династии. Для заместителя начальника отделения Екатерины Свиридовой источником вдохновения стал ее муж, с которым вместе учились в институте. Теперь и служба одна на двоих. 

Специальный показ фильма Григория Азарёнка «Душа защитника» с успехом прошёл в Гомеле-10

Екатерина Свиридова, заместитель начальника отделения Гомельской пограничной группы:
Он – огромный профессионал своего дела. Я, когда смотрю на него, восхищаюсь им. Он всегда держит голову высоко, никогда не сдается и всегда идет вперед. Поэтому он является самым главным вдохновителем.

Билеты были раскуплены еще задолго до премьеры. Только в первый день фильм посмотрели около 1600 зрителей.

Как прошла премьера фильма Григория Азаренка «Душа защитника» в Минске. Читайте здесь.

# Документальный фильм # Кино # Григорий Азаренок

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