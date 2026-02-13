Богодель: Китай, КНДР и Британия готовятся к ядерной войне

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Небольшой инсайд приоткрою. Можете мне верить, можете не верить. Но общаясь с очень серьезными людьми у нас, в России очень серьезно на Западе такие аналитические структуры, которые, скажем так, то ли они обслуживают спецслужбы, то ли спецслужбы обслуживают их и так далее. Те, которые заказывают, планируют финансы, серьезные такие для корпораций. Они на полном серьезе обсуждают мир после катастрофы. Они так это называют.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Ну а давайте скажем так, у Китая же там подземные города целые вырыты. Они готовятся, на сегодняшний день Китай, КНДР и Британия, как говорят (это очень так интересно, надо копнуть поглубже), готовятся по-настоящему к ядерной войне.

Причем столько подземных тоннелей сегодня, говорят, в Китае. Многие говорят, там сотни, тысячи, а на самом деле есть данные: то ли 30, то ли 45 тысяч километров подземных тоннелей. Вы себе эту цифру вообще представить можете? Подземных тоннелей, это целые города. И когда начинают говорить, вы знаете что, ведь все-таки надо включать в ДСНВ и Китай. Ну а Китай разве согласится на то, чтобы кто-то приехал и проверил эти объекты, в которые столько денег вкладывают и все остальное? Или неужели Китай согласится, который заявил о том, что то ли к 2035-му, то ли к 2040 какому-то году они хотят достичь паритета с Российской Федерацией и Соединенными Штатами в ядерных оружиях? Я думаю, Китай вряд ли на это согласится.

Поэтому, когда мы говорим сегодня о Договоре о стратегических наступательных вооружениях, я думаю, здесь есть интерес и России с одной стороны, и Китая с другой. Но никто все-таки не даст нарушить вот этот паритет стратегической ядерной безопасности. Все-таки, я думаю, что понимание возникло и у России, и у Китая, и у Соединенных Штатов о необходимости именно наращивания своих систем, чтобы не дать никому больше достигнуть уровня именно и Российской Федерации, и Соединенных Штатов Америки.

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