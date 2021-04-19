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Сколько заработали белорусы на общенациональном субботнике? Подводим итоги

19 апреля 2021 18:11
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Новости Беларуси. В стране подводят итоги прошедшего общенационального субботника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 2 миллионов человек приводили в порядок парки, скверы, заповедники, мемориалы. Заработали белорусы свыше 9 миллионов рублей. Деньги пойдут на важные социальные проекты, в частности, на развитие системы здравоохранения.

Сколько заработали белорусы на общенациональном субботнике? Подводим итоги-1

Самое насущное в условиях пандемии – укрепление материально-технической базы медучреждений. Средства Минздрав планирует потратить на закупку оборудования для оказания плановой и экстренной медицинской помощи и частичное финансирование закупок вакцины от COVID-19.

В Гомельской области 400 тысяч участников субботника собрали почти 1,5 миллиона рублей. Только во втором квартале 2021 года планируется установить два новых компьютерных томографа. В самом Гомеле активно строится новый корпус больницы скорой медицинской помощи. В год 80-летия с начала Великой Отечественной войны особое внимание уделят памятникам и местам захоронения героев.

Сколько заработали белорусы на общенациональном субботнике? Подводим итоги-4

Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома:
В Гомельской области мы в прошлом году реализовали один значимый объект в Республике Беларусь – уникальный комплекс «Ола». В этом году уже приступили к строительству нового мемориального комплекса «Партизанская Крыничка». Это нашим партизанам и подпольщикам, которые защищали нашу родину от фашистов. И все денежные средства, которые были собраны, конечно, пойдут на те цели, которые определены согласно республиканского субботника.

Сколько заработали белорусы на общенациональном субботнике? Подводим итоги-7

На реконструкцию и реставрацию мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны направят 50 % заработанных на субботнике денежных средств.

# Субботники в Беларуси # общество # Геннадий Соловей # Фотофакт

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