Сколько заработали белорусы на общенациональном субботнике? Подводим итоги

Новости Беларуси. В стране подводят итоги прошедшего общенационального субботника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 2 миллионов человек приводили в порядок парки, скверы, заповедники, мемориалы. Заработали белорусы свыше 9 миллионов рублей. Деньги пойдут на важные социальные проекты, в частности, на развитие системы здравоохранения.

Самое насущное в условиях пандемии – укрепление материально-технической базы медучреждений. Средства Минздрав планирует потратить на закупку оборудования для оказания плановой и экстренной медицинской помощи и частичное финансирование закупок вакцины от COVID-19.

В Гомельской области 400 тысяч участников субботника собрали почти 1,5 миллиона рублей. Только во втором квартале 2021 года планируется установить два новых компьютерных томографа. В самом Гомеле активно строится новый корпус больницы скорой медицинской помощи. В год 80-летия с начала Великой Отечественной войны особое внимание уделят памятникам и местам захоронения героев.