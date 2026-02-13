Туристический бренд через гастрономию активно развивают в Бресте

Брест активно развивает свой туристический бренд, добавляя к названию «любимый». Влюбиться в областной центр теперь можно и через гастрономию. В городе нашли рецепт настоящего гостеприимства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На самой знаменитой пешеходке страны, улице Советской, предлагают попробовать блюда национальной кухни. В меню больше 20 позиций: от клецок и дерунов до бигоса и мачанки. Но главное блюдо – драники. Именно они попали в престижный международный рейтинг TasteAtlas, который составляется на основе оценок пользователей со всего мира. Белорусские драники вошли в топ‑15 лучших картофельных блюд планеты.

Борис Бурдо, шеф-повар: Сорта, конечно, есть разные, это только белорусский картофель, никакой не привезенный. Хотя кухня не предполагает большого набора продуктов, но очень интересно с ними работать и делать в разных интерпретациях. Будем пробовать, будем приглашать, чтобы люди радовались и удивлялись чему-то.

По итогам прошлого года Брестская область стала самой посещаемой и туристически привлекательной в стране. В то же время более 76 % путешественников, приезжающих на Брестчину, выбирают именно областной центр. Поэтому разрабатываются новые маршруты, форматы и предложения для гостей.

Ирина Усхопчик, заведующая кафе:

Самое приятное, когда приходят к нам туристы, потому что мы уже практически месяц скоро будем открыты в тестовом режиме, они говорят: как у вас чисто в городе, как у вас красиво и спокойно. Это, наверное, самые красивые и самые добрые слова от гостей нашего города.

Предлагать блюда с национальным колоритом будут по пятницам в составе бизнес-ланчей, не считая основного меню. Акция «Кожная пятніца – роднае, сваё» – чем не повод угостить по-белорусски (смачна) гостей и жителей города, а поднять настроение – живой фольклорной музыкой.