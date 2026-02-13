«Способны». Богодель объяснил ответ Вольфовича Лукашенко на проверке ВС РБ

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Давайте еще остановимся немножко на проверке. Очень интересные моменты были, особенно приезд главы государства. Там как предупредили, не предупредили министра, но он был на месте, так что, как говорится, все в порядке. Самое главное, что мне бросилось в глаза, вот когда было сказано в конце, даже не в конце, спрашивает один Александр Григорьевич второго Александра Григорьевича Вольфовича: ну что, Вооруженные Силы могут воевать или нет? И тут государственный секретарь говорит: способны выполнять боевые задачи.

Он второй раз переспрашивает: могут воевать Вооруженные Силы? Он опять: способны. Вот тут очень интересный момент. Многие не обратили внимания, а военные люди, я уверен, обратили внимание на этот разговор. Глава государства как бы обращается к таким внешним аспектам. То есть там, может, какие-то тут условия есть, может, какие-то факторы помешают выполнять боевые задачи. А вот когда на это отвечал «способен», причем дважды, то есть способны, это вопросы боеспособности, то есть это внутренние качества. Те качества, которые проверены. Прежде всего, что такое боеспособность? Составная часть боевой готовности.

То есть это вопросы и укомплектованности, подготовки вооружения, военной техники, морально-психологическое состояние, в конце концов даже наличие материальной части. На сегодняшний день слова государственного секретаря по-настоящему отправляют нас к уверенности. Дают нам уверенность. Уверенность в том, что эти батальоны сил немедленного реагирования подготовлены. Да, были нюансы, мы все с вами видели. Это бросилось в глаза, вне всякого сомнения.

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