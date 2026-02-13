Завершился групповой этап традиционного футбольного турнира «Зимний кубок»

В Бресте продолжается предсезонный турнир «Зимний кубок». 13 февраля состоялись два матча. В первом поединке гродненский «Неман» разгромил смоленский «Университет спорта» – 6:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В составе победителей дубли оформили Павел Савицкий и Алексей Дайнеко. Также отличился Максим Кравцов. Еще один гол получился курьезным. В начале встречи гости срезали мяч в свои же ворота. Таким образом, подопечные Игоря Ковалевича в воскресенье поспорят за бронзу соревнований.

Конкуренцию им составит «Витебск», который с минимальным счетом обыграл дзержинский «Арсенал». Исход дуэли предопределил единственный гол – на 71-й минуте хавбек северян Евгений Протасов реализовал пенальти и принес викторию своей команде.

А первое место традиционного турнира оспорят брестское «Динамо» и жодинское «Торпедо». Поединок состоится 15 февраля и стартует в 17 часов.