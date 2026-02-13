168 биатлонистов принимают участие в финальном этапе «Снежного снайпера» в Раубичах

Финальный этап республиканских соревнований «Снежный Снайпер» собрал 168 юных биатлонистов со всех регионов Беларуси в трех возрастных категориях. Участники определят лучших из лучших в спринте, масс-старте и эстафете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Специалисты отмечают, что в этом году уровень подготовки ребят очень подрос, удивляют высокие скорости и техника движения. Селекционерам есть на кого посмотреть и взять на карандаш – этот турнир дает уникальную возможность выявить талантливых биатлонистов среди юных любителей и пригласить в специализированные спортивные учреждения.

В первый соревновательный день в программе значился спринт. По количеству завоеванных медалей лидерство захватили команды Минска и Брестской области – в их активе по пять наград. Юных спортсменов активно поддерживают болельщики. Трибуны в Раубичах заполнены до отказа.

Ирина Лещенко, олимпийская чемпионка по биатлону: Очень много болельщиков для столь юных спортсменов. Наверное, даже не могу вспомнить, чтобы это было в моей карьере. И я очень рада, что настолько все развивается, не стоит на месте. И что ребята могут ощущать эту атмосферу международных соревнований и здесь соревноваться.

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка:

На данном этапе самое важное, чтобы у детей формировалось позитивное отношение с видом спорта, чтобы они этот спорт полюбили. И сегодня не столь важен результат, сколько просто те эмоции, которые они получают от этой атмосферы, от общения друг с другом, от выхода на дистанцию. Это сегодня самое главное.

В субботу ребят ожидает отдых, в воскресенье состоятся 9 гонок, после которых и станут известны победители, а также определятся обладатели главного приза в командном зачете.