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168 биатлонистов принимают участие в финальном этапе «Снежного снайпера» в Раубичах

13 февраля 2026 20:07
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Финальный этап республиканских соревнований «Снежный Снайпер» собрал 168 юных биатлонистов со всех регионов Беларуси в трех возрастных категориях. Участники определят лучших из лучших в спринте, масс-старте и эстафете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

168 биатлонистов принимают участие в финальном этапе «Снежного снайпера» в Раубичах-2

Специалисты отмечают, что в этом году уровень подготовки ребят очень подрос, удивляют высокие скорости и техника движения. Селекционерам есть на кого посмотреть и взять на карандаш – этот турнир дает уникальную возможность выявить талантливых биатлонистов среди юных любителей и пригласить в специализированные спортивные учреждения. 

168 биатлонистов принимают участие в финальном этапе «Снежного снайпера» в Раубичах-4

В первый соревновательный день в программе значился спринт. По количеству завоеванных медалей лидерство захватили команды Минска и Брестской области – в их активе по пять наград. Юных спортсменов активно поддерживают болельщики. Трибуны в Раубичах заполнены до отказа. 

168 биатлонистов принимают участие в финальном этапе «Снежного снайпера» в Раубичах-6

Ирина Лещенко, олимпийская чемпионка по биатлону:
Очень много болельщиков для столь юных спортсменов. Наверное, даже не могу вспомнить, чтобы это было в моей карьере. И я очень рада, что настолько все развивается, не стоит на месте. И что ребята могут ощущать эту атмосферу международных соревнований и здесь соревноваться. 

168 биатлонистов принимают участие в финальном этапе «Снежного снайпера» в Раубичах-8

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка:
На данном этапе самое важное, чтобы у детей формировалось позитивное отношение с видом спорта, чтобы они этот спорт полюбили. И сегодня не столь важен результат, сколько просто те эмоции, которые они получают от этой атмосферы, от общения друг с другом, от выхода на дистанцию. Это сегодня самое главное.

В субботу ребят ожидает отдых, в воскресенье состоятся 9 гонок, после которых и станут известны победители, а также определятся обладатели главного приза в командном зачете.

# Биатлон # Спортивные соревнования # Раубичи # Ирина Лещенко # Дарья Домрачева

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