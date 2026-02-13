Германия станет главным оппонентом Союзного государства? Богодель ответил

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Германия становится, на мой взгляд, той самой силой, которая сегодня может составить основу противодействия и России, и Беларуси, то есть нам как Cоюзному государству. И вот почему. Давайте объективно скажем. Украина по сути своей свою роль во многом уже сыграла. И сегодня она уже не представляет такой военной мощи. Хотя ее пытаются сохранить. Эти 800 тысяч, про которые говорят. Это удерживает Россию и так далее. На этом на всем.

Польша, она откровенно достаточно слабовата. Но она все равно будет достаточно слабовата. Она не будет представлять для себя той военной мощи, которая способна сокрушить Россию. Хотя, чтобы держать Россию в напряжении в регионе, да, Польша тут незаменима.

А вот Германия, по своему экономическому потенциалу, очень мощное государство, сопоставимое с Россией. По своей исторической основе, что не важно, она постоянно воевала с Россией. И третье. У нее есть территориальные претензии. Все-таки Кенигсберг – это душа Пруссии. И немцы тоже об этом помнят. И то и дело начинают вспоминать про то, как Калининградскую область, как ее блокировать, как отторгнуть. Это тоже привет, кстати, литовцам. Хочется напомнить, чья Мемель, например, Клайпеда на сегодняшний день. И о чем звучит эта самая известная всем немецкая песня, что Германия простирается от Мааса до Мемеля.

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