Щёкин прокомментировал попытку организации госпереворота в Беларуси: «Это их традиция: убирать глав государств, политические заказы»

Новости Беларуси. Специальный выпуск программы «Тайные пружины политики 2.0» на СТВ. Григорий Азаренок, корреспондент:

Джо Байден назвал президента России убийцей. Мистер Байден, ваш клеврет Зеленский убил четырехлетнего ребенка. По вашему приказу готовили покушение и убийство сына нашего Президента. Вы не просто убийца, вы детоубийца. Дмитрий Песков: в отношении Президента Беларуси со стороны задержанных обсуждались конкретные деструктивные планы Действительно, пришло время их называть врагами Григорий Азаренок:

У нас в гостях философ Николай Щекин. Николай, когда вы увидели эту новость, вы удивились или не удивились?

Николай Щекин, философ, политолог:

Вы знаете, нет, не удивился. Было ощущение еще в прошлом году, что что-то такое должно было произойти, потому что уж слишком все напористо было. Учитывая вообще методику западных стран, особенно что касается спецслужб и Великобритании, и США – это их традиция: убирать глав государств, политические заказы. И когда мы имеем вообще, так сказать, с партнерами дело с западноевропейскими, действительно, пришло время их называть врагами. Это враги. Григорий Азаренок:

Ну, сегодня мы увидели подтверждение. Да, это была совместная спецоперация спецслужб, Дмитрий Песков подтвердил. Как они теперь будут оправдываться, ведь сколько версий они попридумывали. Николай Щекин:

Да, но, вы знаете, не очень-то и вопили. Во-первых, оправдание поляков было, и второе – оправдание американцев. Григорий Азаренок:

Я не официально, я имею в виду всякие политологи там змагарские. Николай Щекин:

Политологи – несколько человек, всего лишь несколько человек. Я контент-анализ сделал всех этих Telegram-каналов, сайтов – несколько человек. Григорий Азаренок:

Больше всего Болкунец тогда испугался. Как они там могли сделать переворот, это же не снайперы?

Николай Щекин:

Болкунец, но он другой плеяды человек. Они очень трусливы. Есть кто-то поумнее, не поумнее и так далее. Но знаете, что вопили, как вы говорите правильно, в основном о том, что они же чуть ли не пожилые там, они же еле ходят. Как они там могли сделать переворот, это же не снайперы. А Ленин делал переворот. Он что, оружие держал в руках? Нет. Он даже стрелял не очень-то хорошо. Троцкий. Он что, оружие держал в руках? Нет. Как раз и перевороты делают там, кто за спиной. Они испугались, потому что они отлично понимают, что у спецслужб тоже есть своя отработанная метода. Когда люди отработаны, они никому не нужны, вообще-то их убирают. Поэтому и Тихановская, мы давно Цепкало не слышали, мы давно не слышали Латушко, да?

Григорий Азаренок:

Прокопьев пропал с радаров. Они испугались теперь за свою жизнь. Они остались вне игры Николай Щекин:

Да, да, да. Я думаю, они испугались теперь за свою жизнь. Они остались вне игры. Вот теперь, я думаю, мы можем ожидать, что через пару месяцев кто-то из них вообще исчезнет. Об этом я, кстати, еще говорил осенью. На одной передаче мы были. Все. Игры закончились. Игры закончились для нас, хватит строить иллюзии и, как вы правильно сказали, хватит их жалеть. Сейчас совершенствование законодательства идет. Очень жесткое – я считаю, еще надо жестче. И, более того, я об этом уже писал, что в подобных ситуациях необходимо Президента наделять определенными полномочиями. В данном случае, если не объявляют чрезвычайное положение – оно не тянет на это – но есть полномочия Президента. Они должны быть настолько высоки, чтобы он это пресекал. Потому что в любой момент, если бы глава государства Александр Григорьевич сейчас дал бы слабину какую-то, я думаю, уже на нашей территории были бы какие-то подразделения. Из Украины так точно. Беларусь действительно стала костью в горле у всех. Вот так вот получилось. Да, с поддержкой России. А что они думали? Как это – без России? И, кстати, в связи с этим Союзное государство сработало здесь эффективно. И спасибо действительно Путину, потому что он отлично понимает, что следующим будет он. И следующая Россия. Григорий Азаренок:

Там в разговоре прозвучала такая фраза: план с танком Карач уже спалила. Но Карач, насколько мы знаем, аффилирована с европейскими спецслужбами. Она живет в Праге давно, в Литве и так далее. Здесь же конкретно американский был сценарий. Зенкович – американский человек, гражданин американский, аффилирован с американскими спецслужбами. И так далее. То есть это такой большой международный заговор. «Вооружённый мятеж у заговорщиков получил кодовое название «Тишина». Что известно о покушении на Александра Лукашенко? Григорий Азаренок:

Ну, резидентуру, надеюсь, они сейчас сдадут. Они не самые сильные духом люди. Там тоже не дураки на Западе, они понимают, что доверять ему нельзя Николай Щекин:

То, что они знают – я не думаю, что они много знают. Все-таки тоже не дураки на Западе, они понимают, что доверять ему нельзя. Они же болтливые, как Болкунец и все остальные. А мозгов-то нет. Григорий Азаренок:

Убить Президента, убить его сына. США – террористическое государство?