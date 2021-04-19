Андрей Лазуткин: если планируете покушение с убийством – либо вам безразлично, как эти военные закончат, либо вы совсем дурак

Новости Беларуси. Специальный выпуск программы «Тайные пружины политики 2.0» на СТВ. Григорий Азаренок, корреспондент:

У нас в гостях политолог Андрей Лазуткин. Андрей, что это за люди – Федута, Костусев, Зенкович – кого мы там видели? Это люди нам давно известные, что они из себя представляют?

Андрей Лазуткин, политолог:

Я скажу немножко сначала про детали вот этого плана, как он подавался. Сначала мы видим конференцию видео, где Федута рассказывает, что надо посмотреть, как сделали с Анваром Садатом, египетским президентом. Он прямо не называет, что мы убиваем Лукашенко, он говорит: посмотрите сами, почитайте – это рабочий вариант. Как Садата убрали: был военный парад в Египте, 1981 год. Во время прохождения колонны остановилась одна из машин, выскочили автоматчики, расстреляли силовой блок правительства и самого президента. Если вы думаете, что эта схема какая-то устаревшая, нерабочая, то посмотрите на Венесуэлу. В 2018 году, тоже во время военного парада, подлетели дроны и произошел направленный взрыв. Президента закрыли тогда телохранители, никто не пострадал. В принципе, технически это все можно организовать. Для этого им нужны были сотрудники Минобороны там, а не какие-то другие люди – поэтому, в принципе, схема была достаточно рабочая. Подумаем, например, еще про Майдан. Вот допустим, когда проходил Майдан, это занимало три месяца и, опять же, он прошел в несколько этапов. Три месяца они качали это относительно мирно, там были стычки, а потом понадобился пиковый вот этот расстрел. То есть представьте: какая-то группа отвечала за тех снайперов, которые провели стрельбу, а потом уехали. А остались на месте гражданские активисты. Да, они будут такие неказистые, типа Федуты, толстенькие, полненькие, непонятные. Щёкин прокомментировал попытку организации госпереворота в Беларуси: «Это их традиция: убирать глав государств, политические заказы» Григорий Азаренок:

Давайте вспомним: Кличко, Тягнибок, Яценюк, но их серьезно террористами назвать нельзя, казалось бы, по образу. Но по сути своей именно так все и произошло. Задача, когда вы готовите такого рода военный переворот, вы еще и не должны как бы взять на себя ответственность за те же самые трупы Андрей Лазуткин:

Задача, когда вы готовите такого рода военный переворот, вы еще и не должны как бы взять на себя ответственность за те же самые трупы. То есть какие-то неназванные снайперы, непонятно что, а потом к власти приходит какой-то временный комитет, военные, пятое-десятое, но они не должны быть негативно связаны с такими вещами. То есть «мы не знаем, как это случилось». Кстати, убийство Садата так и не расследовали до конца, непонятно было, кто заказчик. Григорий Азаренок:

Андрей, там в разговоре прозвучала такая фраза: план с танком Карач уже спалила. Но Карач, насколько мы знаем, аффилирована с европейскими спецслужбами. Она живет в Праге давно, в Литве и так далее. Здесь же конкретно американский был сценарий. Зенкович – американский человек, гражданин американский, аффилирован с американскими спецслужбами и так далее. То есть это большой международный заговор. У них течет друг от друга, потому что работают разные структуры и нет взаимодействия такого плотного

Андрей Лазуткин:

У них течет друг от друга, потому что работают разные структуры и нет взаимодействия такого плотного. То есть в рамках одной службы какой-то они бы работали более закрыто, и никто бы ничего про это не узнал. Но смотрите другие моменты. Например, они говорят, что мы, значит, начинаем переходный период в течение пяти лет, а выборы проводить не будем. То есть они орали в сентябре: «Дайте нам новые выборы, и все. Мы хотим это!». А говорят, посмотрите: «Если завтра мы проведем выборы», – это дословная их цитата, – «то на этих выборах снова победит Лукашенко на следующие 25 лет». Николай Щекин, философ, политолог:

И они это понимают. Здесь уже вообще не идет речь про какую-то политику, за этот период все маски упали Андрей Лазуткин:

Да. Это что им, ФСБ написало такой текст, чтобы они проговорили? Нет, они искренне так считают. И Зенкович этот говорит: таково белорусское общество, оно все равно выберет Президента вот такого, какого нужно под их запросы. Получается, они рассказывали нам про рейтинг 3 %, а получается, что нифига не три, извините. Что по прошествии вот этих вот 8-9 месяцев общество настолько укрепилось, что они рассматривают только такой реальный военный вариант. И если брать людей типа Макара, посмотрите – люди уже конкретно открыто говорят о том, что мы ведем подрывную работу: здесь будут диверсии энергосистемы, здесь будет это, это, это. Здесь уже вообще не идет речь про какую-то политику. То есть за этот вот период все маски упали. Зенкович, посмотрите, это такой чисто авантюрист. И американцы с удовольствием работают с такими товарищами. Если он провалится – ну, что ж. Ничего страшного, нам его не жалко. А вдруг что-то получится? То есть это разные варианты. Конечно, если у разведслужбы какие-то определенные есть сценарии, они там просчитывают: это вероятно, это невероятно, это получится, это не получится. Но все это идет параллельно в работе. Может, еще что-то было, мы просто пока об этом не знаем.

Григорий Азаренок:

Андрей, мы видим их шевеление сейчас, но это уже откровенно не политическая борьба, как здесь и прозвучало. То есть Макар, день X, отключение электросвязи, диверсии, теракты – это уже откровенный бандитизм, как это еще назвать. Что сейчас они будут предпринимать, что делать и как этому противостоять? У них нет даже реальных денег, чтобы что-то предложить этим сотрудникам Андрей Лазуткин:

Здесь они бессильны, пока у них нет рабочих, нормальных союзников. То есть не просто Федута, который сидит в Москве. Они вербовали этих военных, и посмотрите по тексту, что они им предлагают. Там идет речь, что у Лукашенко есть якобы какой-то неучтенный кошелечек, как они фамильярно это все озвучивают. Говорят, он якобы где-то в Острошицком Городке и не учтен. Поэтому идите, военные, возьмите, это будет ваше, никто не узнает. О чем это говорит? У них нет даже реальных денег, чтобы что-то предложить этим сотрудникам. Николай Щекин:

И даже реальной информации нет, кстати. Скорее всего, их просто грохнут после этого самого военного переворота. Американцы это все прекрасно умеют делать Андрей Лазуткин:

И реальной информации нет, понимаете. То есть это очень слабый мотив для вербовки. И опять же, грубо говоря, если вы планируете покушение с убийством – либо вам абсолютно безразлично, как эти люди закончат, эти военные, это просто расходный материал. Либо вы там совсем дурак – такие варианты тоже бывают, если американцы их использовали через третьи руки, такое тоже возможно. И люди должны просто подумать, что когда они соглашаются работать на таких условиях – непонятно с кем – надо понимать, что их просто бросят, кинут. Что никаких постов они здесь не получат – скорее всего, их просто грохнут после этого самого военного переворота. Американцы это все прекрасно умеют делать. Про это в книжках читали или в кино видели. Поверьте, что эти вещи все рабочие до сих пор.