Андрей Лазуткин: если планируете покушение с убийством – либо вам безразлично, как эти военные закончат, либо вы совсем дурак
Новости Беларуси. Специальный выпуск программы «Тайные пружины политики 2.0» на СТВ.
Григорий Азаренок, корреспондент:
У нас в гостях политолог Андрей Лазуткин. Андрей, что это за люди – Федута, Костусев, Зенкович – кого мы там видели? Это люди нам давно известные, что они из себя представляют?
Андрей Лазуткин, политолог:
Я скажу немножко сначала про детали вот этого плана, как он подавался. Сначала мы видим конференцию видео, где Федута рассказывает, что надо посмотреть, как сделали с Анваром Садатом, египетским президентом. Он прямо не называет, что мы убиваем Лукашенко, он говорит: посмотрите сами, почитайте – это рабочий вариант. Как Садата убрали: был военный парад в Египте, 1981 год. Во время прохождения колонны остановилась одна из машин, выскочили автоматчики, расстреляли силовой блок правительства и самого президента. Если вы думаете, что эта схема какая-то устаревшая, нерабочая, то посмотрите на Венесуэлу. В 2018 году, тоже во время военного парада, подлетели дроны и произошел направленный взрыв. Президента закрыли тогда телохранители, никто не пострадал. В принципе, технически это все можно организовать. Для этого им нужны были сотрудники Минобороны там, а не какие-то другие люди – поэтому, в принципе, схема была достаточно рабочая. Подумаем, например, еще про Майдан. Вот допустим, когда проходил Майдан, это занимало три месяца и, опять же, он прошел в несколько этапов. Три месяца они качали это относительно мирно, там были стычки, а потом понадобился пиковый вот этот расстрел. То есть представьте: какая-то группа отвечала за тех снайперов, которые провели стрельбу, а потом уехали. А остались на месте гражданские активисты. Да, они будут такие неказистые, типа Федуты, толстенькие, полненькие, непонятные.
Щёкин прокомментировал попытку организации госпереворота в Беларуси: «Это их традиция: убирать глав государств, политические заказы»
Григорий Азаренок:
Давайте вспомним: Кличко, Тягнибок, Яценюк, но их серьезно террористами назвать нельзя, казалось бы, по образу. Но по сути своей именно так все и произошло.
Задача, когда вы готовите такого рода военный переворот, вы еще и не должны как бы взять на себя ответственность за те же самые трупы
Андрей Лазуткин:
Задача, когда вы готовите такого рода военный переворот, вы еще и не должны как бы взять на себя ответственность за те же самые трупы. То есть какие-то неназванные снайперы, непонятно что, а потом к власти приходит какой-то временный комитет, военные, пятое-десятое, но они не должны быть негативно связаны с такими вещами. То есть «мы не знаем, как это случилось». Кстати, убийство Садата так и не расследовали до конца, непонятно было, кто заказчик.
Григорий Азаренок:
Андрей, там в разговоре прозвучала такая фраза: план с танком Карач уже спалила. Но Карач, насколько мы знаем, аффилирована с европейскими спецслужбами. Она живет в Праге давно, в Литве и так далее. Здесь же конкретно американский был сценарий. Зенкович – американский человек, гражданин американский, аффилирован с американскими спецслужбами и так далее. То есть это большой международный заговор.
У них течет друг от друга, потому что работают разные структуры и нет взаимодействия такого плотного
Андрей Лазуткин:
У них течет друг от друга, потому что работают разные структуры и нет взаимодействия такого плотного. То есть в рамках одной службы какой-то они бы работали более закрыто, и никто бы ничего про это не узнал. Но смотрите другие моменты. Например, они говорят, что мы, значит, начинаем переходный период в течение пяти лет, а выборы проводить не будем. То есть они орали в сентябре: «Дайте нам новые выборы, и все. Мы хотим это!». А говорят, посмотрите: «Если завтра мы проведем выборы», – это дословная их цитата, – «то на этих выборах снова победит Лукашенко на следующие 25 лет».
Николай Щекин, философ, политолог:
И они это понимают.
Здесь уже вообще не идет речь про какую-то политику, за этот период все маски упали
Андрей Лазуткин:
Да. Это что им, ФСБ написало такой текст, чтобы они проговорили? Нет, они искренне так считают. И Зенкович этот говорит: таково белорусское общество, оно все равно выберет Президента вот такого, какого нужно под их запросы. Получается, они рассказывали нам про рейтинг 3 %, а получается, что нифига не три, извините. Что по прошествии вот этих вот 8-9 месяцев общество настолько укрепилось, что они рассматривают только такой реальный военный вариант. И если брать людей типа Макара, посмотрите – люди уже конкретно открыто говорят о том, что мы ведем подрывную работу: здесь будут диверсии энергосистемы, здесь будет это, это, это. Здесь уже вообще не идет речь про какую-то политику. То есть за этот вот период все маски упали.
Зенкович, посмотрите, это такой чисто авантюрист. И американцы с удовольствием работают с такими товарищами. Если он провалится – ну, что ж. Ничего страшного, нам его не жалко. А вдруг что-то получится? То есть это разные варианты. Конечно, если у разведслужбы какие-то определенные есть сценарии, они там просчитывают: это вероятно, это невероятно, это получится, это не получится. Но все это идет параллельно в работе. Может, еще что-то было, мы просто пока об этом не знаем.
Григорий Азаренок:
Андрей, мы видим их шевеление сейчас, но это уже откровенно не политическая борьба, как здесь и прозвучало. То есть Макар, день X, отключение электросвязи, диверсии, теракты – это уже откровенный бандитизм, как это еще назвать. Что сейчас они будут предпринимать, что делать и как этому противостоять?
У них нет даже реальных денег, чтобы что-то предложить этим сотрудникам
Андрей Лазуткин:
Здесь они бессильны, пока у них нет рабочих, нормальных союзников. То есть не просто Федута, который сидит в Москве. Они вербовали этих военных, и посмотрите по тексту, что они им предлагают. Там идет речь, что у Лукашенко есть якобы какой-то неучтенный кошелечек, как они фамильярно это все озвучивают. Говорят, он якобы где-то в Острошицком Городке и не учтен. Поэтому идите, военные, возьмите, это будет ваше, никто не узнает. О чем это говорит? У них нет даже реальных денег, чтобы что-то предложить этим сотрудникам.
Николай Щекин:
И даже реальной информации нет, кстати.
Скорее всего, их просто грохнут после этого самого военного переворота. Американцы это все прекрасно умеют делать
Андрей Лазуткин:
И реальной информации нет, понимаете. То есть это очень слабый мотив для вербовки. И опять же, грубо говоря, если вы планируете покушение с убийством – либо вам абсолютно безразлично, как эти люди закончат, эти военные, это просто расходный материал. Либо вы там совсем дурак – такие варианты тоже бывают, если американцы их использовали через третьи руки, такое тоже возможно. И люди должны просто подумать, что когда они соглашаются работать на таких условиях – непонятно с кем – надо понимать, что их просто бросят, кинут. Что никаких постов они здесь не получат – скорее всего, их просто грохнут после этого самого военного переворота. Американцы это все прекрасно умеют делать. Про это в книжках читали или в кино видели. Поверьте, что эти вещи все рабочие до сих пор.
И конечно, когда Макар там и прочее открывают карты – понимаете, это последний такой рубеж, когда дальше им просто нечего предложить. Может быть, послезавтра они скажут, что потом еще будут натовские танки, югославские самолеты, как бомбили Югославию, вот что-то такое. Понимаете, уже идет полным ходом вся холодная война, она уже развернулась. Дальше только война горячая. И там уже вопрос применения тактического ядерного оружия, нападения на Россию, ответных ударов. Но, скажем так, Европа в это точно не полезет. Им эти проблемы не нужны сто лет. Американцы – да, провоцируют, они все время поднимают ставки. Мы даже видим, что сейчас Штаты непонятно кем управляются. Реально у кого там эта кнопка и кто дает приказы авиации американской, американским лодкам – Байден, который падает с трапа? Знаете, человек, может, кнопку и не нажмет, но кто-то вместо него это сделает. И вот эта неуправляемость пугает больше всего. Когда разваливался Советский Союз, американцы больше всего боялись, что ядерное оружие пойдет непонятно куда или полетит даже. Сейчас у них зеркальная ситуация. Там пошел раскол элит, и тоже мы не знаем, как себя поведут разные блоки в мире спецслужб, кто занимается этими вещами сейчас и как они тут будут работать не только по нам, но, в первую очередь, по России.
Читайте также:
«В планах захват ребёнка одного, второго, как получится». Александр Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении
«Вооружённый мятеж у заговорщиков получил кодовое название «Тишина». Что известно о покушении на Александра Лукашенко?
Дмитрий Песков: в отношении Президента Беларуси со стороны задержанных обсуждались конкретные деструктивные планы