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Поставки нефти и газа обсудили в телефонном разговоре Александр Лукашенко и Владимир Путин

30 декабря 2019 17:06
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Новости Беларуси. Стало известно, что 30 декабря состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поставки нефти и газа обсудили в телефонном разговоре Александр Лукашенко и Владимир Путин-1

В первой части беседы Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись теплыми поздравлениями по поводу предстоящего Нового года. Во второй – обсудили конкретные вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Республику Беларусь. 

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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