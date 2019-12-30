Поставки нефти и газа обсудили в телефонном разговоре Александр Лукашенко и Владимир Путин

Новости Беларуси. Стало известно, что 30 декабря состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первой части беседы Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись теплыми поздравлениями по поводу предстоящего Нового года. Во второй – обсудили конкретные вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Республику Беларусь.