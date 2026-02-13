Сегодня не всё так безоблачно у наших границ – Богодель о внезапных проверках ВС РБ

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

В это неспокойное время быть уверенным в своих Вооруженных Силах. Я думаю, сегодня то, что показывают по телевизору, то, что показывают в средствах массовой информации, это, конечно, очень и очень важно. Почему важно? Ну, давайте скажем честно. Глава государства очень серьезно говорил на большом разговоре в сентябре про геополитическую обстановку. Что нас ждет на исторической основе на всех этих аспектах. Потом он затронул эти же вопросы очень сильно. Хотя была какая повестка во время ВНС? Повестка была социально-экономическая. Вы вспомните, сколько говорилось именно про аспекты, связанные с военной безопасностью. Вообще с национальной безопасностью в целом. Вспомните, он постоянно обращался к силовикам.

Далее. Последнее время, давайте вспомним с вами Старый Новый Год. Глава государства уже даже там затронул вопросы геополитики. И дальше, если посмотреть, периодичность, с которой он встречается с силовиками, с представителями военно-промышленного комплекса, говорит о том, что, если бы у нас все было безоблачно… А мы постоянно говорим о том, что сегодня происходит вблизи наших границ. Поэтому очевидно становится то, что не все так сегодня безоблачно на самом деле.

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