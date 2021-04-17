«В планах захват ребёнка одного, второго, как получится». Александр Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о готовившемся на него и сыновей покушении, в котором замешаны в том числе иностранные спецслужбы. Соответствующие заявления глава государства сделал 17 апреля во время общения с журналистами, передает корреспондент БЕЛТА. Журналисты поинтересовались возможным участием иностранных государств в событиях в Беларуси, в частности подробностями задержания в Москве ряда лиц.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на Президента и детей. Мы по каналам соответствующим предупредили и Россию, и других, чтобы были в теме. Не дай бог – ответ будет жесточайшим. Мы их захватили в Москве, они побоялись. Из США прилетели – агентура. Какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали. Они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще? Наш был этот – Федута. Потом стали шире смотреть – Костусев появился там, в меньшей степени. Он в Москве не был, мы вышли на него здесь. И ряд других. Они уже сегодня видны, поэтому мы можем кое-какую информацию озвучить.