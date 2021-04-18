«Вооружённый мятеж у заговорщиков получил кодовое название «Тишина». Что известно о покушении на Александра Лукашенко?

Евгений Поболовец, СТВ:

В республиканском субботнике приняли участие более 2,3 миллиона белорусов. Собрано более 9 миллионов рублей. Напомню, половина суммы пойдет на реконструкцию и приведение в порядок памятников и мест захоронений героев войны. Половина – на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. У нас в студии наша коллега Алена Сырова, к слову, соведущая ток-шоу «По существу» и традиционный участник президентского субботника. Алена, я видел фотографию высаженного тобою дерева. Понимаю, что вы не только работали журналистами, но и активно принимали участие в субботнике.

Алена Сырова, корреспондент:

На самом деле журналисты пула действительно проявили инициативу, потому что очень трудно было стоять в сторонке, когда мы видели, как глава государства и его команда активно трудились: высаживали липы, рябины, дубы. В общем-то, мы тоже регулярно приезжаем в Александрию на Купалье, традиционный музыкальный фестиваль. И коль уж это наша традиция, решили также посетить побережье Днепра. В общем, присоединились к работе и высадили липы.

Евгений Поболовец:

На таких мероприятиях есть еще одна традиция: Президент всегда общается с журналистами и отвечает на самые злободневные вопросы. Насколько я понимаю, это общение несколько отличалось от предыдущих и действительно было очень интересно и насыщенно с точки зрения информации и фактов.

Алена Сырова:

Действительно, вряд ли кто-то из тех, кто приехал работать на субботник, ожидал услышать такое. Президент поделился подробностями, к счастью, неудавшегося государственного переворота. Стало известно, что такие планы были у оппонентов действующей власти. Евгений Поболовец:

К слову, сразу после этого заявления мы активно мониторили социальные сети, смотрели на реакцию. Реакция, как всегда, была самой разной. Кто-то сразу поверил тому, что сказал Президент, кто-то подставил под сомнение эти слова, кто-то начал юморить (мы уже привыкли к такой реакции). Но что интересно, в конце дня в вечернем эфире наших коллег ОНТ показали видео, где, собственно говоря, участники этого процесса, теперь уже фигуранты уголовного дела, прямым текстом говорят о своих намерениях.

Вооруженный мятеж у заговорщиков получил кодовое название «Тишина»: четкий план действий, пошаговые инструкции, подбор исполнителей. В своих обсуждениях были вполне конкретными – готовили самый настоящий переворот.

– Была удачная трансформация не режима, но по крайней мере ротация в Египте. Я имею в виду случай с Анваром Садатом. И это, по-моему, единственный сценарий, который можно будет реализовать.

– Рыгор, пытанне гучыць наступным чынам: давай, Рыгор, разам з табою замочым Луку, а пасля, хто будзе правіць Беларуссю, вырашым пасля. – Калі для нас будзе магчымасць вырашаць, хто будзе, тады да.

– Задача номер один у нас получается – устранить самого главного. Задача номер два – занять, блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, и зачитать обращение. Евгений Поболовец:

Как только прошло это видео, тут же появились сообщения с российской стороны. Сначала ФСБ на своем сайте официально подтвердил, что это была совместная операция с КГБ Беларуси. После этого пошли другие заявления, выступили, в общем-то, очень многие: российские политологи, журналисты.

К примеру, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты Вадим Манукян поделился и вовсе какой-то шокирующей информацией по этой спецоперации: «Планируется подготовка ликвидации Коли Лукашенко, 16-летнего сына Александра Григорьевича».

Я не знаю, как к этому относиться – правда это или вымысел? Я так понимаю, что дыма без огня не бывает. Но уже точно можно утверждать, что мы опять столкнулись с фактом вмешательства во внутренние дела Беларуси зарубежных сил.

Алена Сырова:

Интересно из последнего: МИД России заявило о том, что вчерашняя акция чешской стороны с высылкой 18 российских дипломатов есть не что иное, как попытка сместить фокус с заявления главы нашего государства на вот такую межусобицу. Что до той информации, о которой мы прочитали, действительно волосы дыбом становятся от услышанного. Я думаю, что со временем наши спецслужбы поделятся еще большей информацией. Вчера Президент с нами поделился, что с самого начала держал руку на пульсе и, конечно, был в курсе всех этих событий. Более того, обсуждал это со своим российским коллегой Владимиром Путиным. И вот как раз таки в четверг, когда Александр Лукашенко вернулся из командировки из Азербайджана, и был телефонный звонок Минска и Москвы, тогда очень многие стали говорить о том, что, мол, Владимир Путин решил позвонить Александру Лукашенко, чтобы высказать свое недовольство, свою позицию относительно заявления белорусского лидера по поводу отношений Азербайджана и Армении. Евгений Поболовец:

А на самом деле?

Алена Сырова:

Когда Президент говорил эти слова, ощущалось напряжение, но, по-моему, это неудивительно. Евгений Поболовец:

Я как отец двоих сыновей прекрасно понимаю его эмоции, потому что когда детей вмешивают в какие-то политические игры, мне кажется, это просто недопустимо. Я прекрасно понимаю, почему такая жесткая риторика идет.