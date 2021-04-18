Резонансные кадры. Задержаны лица, которые планировали переворот в Беларуси и покушение на Александра Лукашенко и его сыновей

Новости Беларуси. В Беларуси подводят итоги созидательного труда. На субботник 17 апреля вышли более 2,3 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть и денежное выражение результата. На целевые счета поступит порядка 9 миллионов рублей. Немало было сделано и в благоустройстве.

На субботнике работал и Президент. На малой родине Александр Лукашенко с дружной командой облагораживал территорию на берегу Днепра. Как прижилась посаженная ими аллея, смогут уже этим летом оценить гости фестиваля «Александрия собирает друзей». «Не дай бог будет криво». Александр Лукашенко вместе с сыновьями сажал деревья на малой родине

Традиционно после завершения труда глава государства пообщался с прессой. И во время этого разговора поделился действительно резонансной информацией о сорванных, к счастью, нашими спецслужбами планах государственного переворота в Беларуси с последующим физическим уничтожением высших должностных лиц, лично Александра Лукашенко и его детей. Все это подтверждено информацией, которая оказалась в распоряжении сотрудников КГБ и их российских коллег. Александр Лукашенко: я терпел, красные линии рисовал для себя. А сейчас мы их будем мочить так, что им худо не покажется

К слову, вечером 17 апреля в ФСБ России также заявили о том, что главной целью неудавшегося мятежа было свержение в Беларуси конституционного строя.

Исходя из имеющейся информации, Александр Лукашенко анонсировал принципиальное, важнейшее за четверть века в должности главы государства решение, над формализацией которого сейчас идет работа. «В планах захват ребёнка одного, второго, как получится». Александр Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении