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Резонансные кадры. Задержаны лица, которые планировали переворот в Беларуси и покушение на Александра Лукашенко и его сыновей

18 апреля 2021 11:51
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Новости Беларуси. В Беларуси подводят итоги созидательного труда. На субботник 17 апреля вышли более 2,3 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть и денежное выражение результата. На целевые счета поступит порядка 9 миллионов рублей. Немало было сделано и в благоустройстве.

Резонансные кадры. Задержаны лица, которые планировали переворот в Беларуси и покушение на Александра Лукашенко и его сыновей-1

На субботнике работал и Президент. На малой родине Александр Лукашенко с дружной командой облагораживал территорию на берегу Днепра. Как прижилась посаженная ими аллея, смогут уже этим летом оценить гости фестиваля «Александрия собирает друзей».

«Не дай бог будет криво». Александр Лукашенко вместе с сыновьями сажал деревья на малой родине

Резонансные кадры. Задержаны лица, которые планировали переворот в Беларуси и покушение на Александра Лукашенко и его сыновей-4

Традиционно после завершения труда глава государства пообщался с прессой. И во время этого разговора поделился действительно резонансной информацией о сорванных, к счастью, нашими спецслужбами планах государственного переворота в Беларуси с последующим физическим уничтожением высших должностных лиц, лично Александра Лукашенко и его детей. Все это подтверждено информацией, которая оказалась в распоряжении сотрудников КГБ и их российских коллег.

Александр Лукашенко: я терпел, красные линии рисовал для себя. А сейчас мы их будем мочить так, что им худо не покажется

Резонансные кадры. Задержаны лица, которые планировали переворот в Беларуси и покушение на Александра Лукашенко и его сыновей-7

К слову, вечером 17 апреля в ФСБ России также заявили о том, что главной целью неудавшегося мятежа было свержение в Беларуси конституционного строя.

Резонансные кадры. Задержаны лица, которые планировали переворот в Беларуси и покушение на Александра Лукашенко и его сыновей-10

Исходя из имеющейся информации, Александр Лукашенко анонсировал принципиальное, важнейшее за четверть века в должности главы государства решение, над формализацией которого сейчас идет работа.

«В планах захват ребёнка одного, второго, как получится». Александр Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении

Резонансные кадры. Задержаны лица, которые планировали переворот в Беларуси и покушение на Александра Лукашенко и его сыновей-13

В общении с журналистами Президент затронул и тему пандемии. Текущая ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Беларуси контролируемая и даже ниже ожидаемого ранее уровня. К тому же в стране производится достаточно вакцины, чтобы обезопасить людей. К слову, половина суммы, заработанной белорусами на субботнике, пойдет на поддержку здравоохранения.

Резонансные кадры. Задержаны лица, которые планировали переворот в Беларуси и покушение на Александра Лукашенко и его сыновей-16

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Виктор Лукашенко # Дмитрий Лукашенко # Николай Лукашенко # Фотофакт

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