Беларусбанк приглашает бизнес, общество и власть к диалогу. В Беларуси пройдёт свыше 150 семинаров и конференций

Новости Беларуси. В нашей стране 19 апреля открылась шестая Неделя белорусского предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К диалогу бизнес, общество и власть приглашает Беларусбанк. Стратегический партнер семи насыщенных дней уделяет особое внимание поддержке бизнеса как в столице, так и регионах. По всей стране запланировано свыше 150-200 семинаров и конференций.

Совершенствование линейки банковских услуг, внедрение новых технологий, повышение уровня финансовой грамотности белорусов. Беларусбанк уже традиционно поддерживает развитие малого и среднего бизнеса. Именно этот сектор экономики – финансовая составляющая успеха нашей страны в будущем. Помимо традиционного сервиса, Беларусбанк готов помочь с услугами своих дочерних компаний. Среди них консалтинговые, лизинговые и брокерские. Здесь ценят время своих клиентов и создают сервисы для развития предпринимательства. В сложившейся эпидемиологической ситуации в распоряжении бизнес-сообщества система дистанционного банковского обслуживания. Это возможность переводов мгновенных платежей в удобное для деловых людей время. Можно также совершенно бесплатно воспользоваться информацией о порядке регистрации малого и среднего бизнеса. Кроме того, условия обслуживания доступны посредством онлайн-заявки на сайте банка, а заключение каких-либо договоров с клиентами можно осуществить с помощью акцептования публичных оферт без посещения банка.

Сергей Пась, директор департамента корпоративного бизнеса ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Мы активно внедряем проведение обучающих мероприятий – это семинары, вебинары. Что касается поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии, банк индивидуально подходит к каждому клиенту и определяются механизмы и условия обслуживания кредитной задолженности. По поддержке субъектов малого и среднего бизнеса финансовой банк, наряду с собственными ресурсами, активно привлекает ресурсы на внешних финансовых рынках. Центральным событием станет деловой форум. Подробности с Недели белорусского предпринимательства

Партнеры Недели белорусского предпринимательства, в том числе Беларусбанк, сегодня активно выступают за конструктивный диалог бизнеса, власти и общества. Это позволит спрогнозировать наиболее перспективные направления для развития предпринимательства в нашей стране. На соблюдении национальных интересов в этом секторе акцентировал внимание и глава государства во время VI Всебелорусского народного собрания. Неделя белорусского предпринимательства на этот раз посвящена 30-летию начала формирования частного сектора экономики Беларуси. Центральным событием станет деловой форум. Он пройдет 21 апреля в Национальной библиотеке.

Андрей Копыток, председатель высшего координационного совета Национальной конфедерации предпринимательства Беларуси:

На форуме будем обсуждать стратегию, перспективы консолидации и приоритеты, которые конфедерация, как и наши партнеры, ведущие бизнес-союзы совместно с реализуемой программой социально-экономического развития на 2021-2025 годы приготовили и в 2021 году при совместном плане действий. В том числе будет и два круглых стола. Кроме трех панельных дискуссий, будет два круглых стола, на которых будут обсуждаться и развитие предпринимательства в Беларуси в целом, и экспортный потенциал, увеличение экспортного потенциала.