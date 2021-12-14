Геополитика, цены, коронавирус. Какие ещё темы обсудил Лукашенко с активом в Могилёве?

Новости Беларуси. Профессионализм, опыт и способность управлять. Эти требования к руководителям всех вертикалей власти Александр Лукашенко назвал 14 декабря во время представления нового председателя Могилевского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча получилась куда более насыщенной, чем просто напутствие новому губернатору. Президент, конечно, поздравил Анатолия Исаченко с назначением и в свою очередь поблагодарил предыдущего руководителя региона Леонида Зайца. Однако перед этим с активом области глава государства подробно и честно обсудил самые актуальные вопросы в области. Подробности в материале Евгения Пустового.

Ближе к концу рабочего дня в Могилевский облисполком съехался весь управленческий актив региона. Областные депутаты, парламентарии, главы райисполкомов, руководители структурных подразделений облисполкома. Это 34-я внеочередная сессия облсовета. 13 декабря на должность губернатора назначен Анатолий Исаченко. Сегодня депутаты решали, утвердить ли человека из центра руководителем области. Анатолий Исаченко – земляк, в представлении не нуждается. Но процедура соблюдена. Исаченко: у нас есть один недостаток, что мы много работаем, но мало об этом говорим, мало показываем. Подробнее здесь.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Позвольте представить вам на утверждение в должности председателя Могилевского областного исполнительного комитета Исаченко Анатолия Михайловича. В этом регионе Анатолий Исаченко прошел путь от старшего инженера «Советской Белоруссии» (это хозяйство так называлось) до председателя облсовета. Руководил Кировским районом. Многие из тех, кто находился в зале, работали с Исаченко, поэтому, представляя потенциального руководителя приднепровского региона, не ограничивались лишь сухими словами.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

В кулуарах могилевского актива вспоминают то время, когда Анатолий Исаченко заставил депутатов заниматься спортом, то есть привел их в форму. Теперь уже губернатор Исаченко должен привести в форму весь могилевский регион.

Прошу голосовать. Кто за, кто против, воздержался? Лукашенко в Могилевской области: если вы не поставите всех на место бездельников и ворюг, толку не будет – читайте здесь.

Представить и поздравить нового губернатора прибыл глава государства. Но эта встреча не только торжественная, еще и откровенная беседа с активом области. Поэтому Президент задает открытые вопросы по самым важным темам. Докладывает глава областного Комитета госбезопасности. Лукашенко интересует в целом криминогенная ситуация – от экстремизма до хищений в сельском хозяйстве. Лукашенко: с этими компьютерами надо разобраться, потому что достаточно одного клика и ущерб будет в миллиарды – читайте здесь.

Общество сейчас болеет страхом перед COVID. Штамм за штаммом. Локдаун за локдауном. В Беларуси людей лечили, а не стращали. Вопрос главе облздрава – как дела в регионе? Лукашенко о коронавирусе: «Трудно идти в одиночку и когда на тебя все шишки валятся» – читайте здесь. О самочувствии промышленной визитки Могилева Президент интересуется у Петра Рудника. «Химволокно» скорее жив или мертв?» На каверзный вопрос Президента ответил директор предприятия – читайте здесь.