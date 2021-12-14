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«Лукашенко – щит белорусского народа». Интервью Президента турецкому телеканалу вызвало много откликов и комментариев в Сети

14 декабря 2021 21:22
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Новости Беларуси. В интервью турецкой государственной телерадиокомпании Александр Лукашенко отвечал на вопросы журналистки президентского пула Эрдогана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Продолжительность телеверсии беседы для белорусского эфира составила около получаса. Зачем превращать Беларусь в Украину? Что такое гибридная война? Какие они – настоящие европейские ценности? И удержится ли у власти нынешнее правительство Польши? Ответы – в телеверсии, которую можно посмотреть на различных интернет-площадках. Интервью уже вызвало много откликов и комментариев.  

«Лукашенко – щит белорусского народа». Интервью Президента турецкому телеканалу вызвало много откликов и комментариев в Сети-1

«Лукашенко – щит белорусского народа». Интервью Президента турецкому телеканалу вызвало много откликов и комментариев в Сети-3

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# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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