«Лукашенко – щит белорусского народа». Интервью Президента турецкому телеканалу вызвало много откликов и комментариев в Сети

Новости Беларуси. В интервью турецкой государственной телерадиокомпании Александр Лукашенко отвечал на вопросы журналистки президентского пула Эрдогана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжительность телеверсии беседы для белорусского эфира составила около получаса. Зачем превращать Беларусь в Украину? Что такое гибридная война? Какие они – настоящие европейские ценности? И удержится ли у власти нынешнее правительство Польши? Ответы – в телеверсии, которую можно посмотреть на различных интернет-площадках. Интервью уже вызвало много откликов и комментариев.