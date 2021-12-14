Лукашенко: с этими компьютерами надо разобраться, потому что достаточно одного клика и ущерб будет в миллиарды

Игорь Павлющенко, начальник УКГБ по Могилевской области: В регионе, наверное, самая чувствительная проблема – это социально-экономическая обстановка в трудовых коллективах. Если мы ее удержим на том уровне, как сейчас, то, я полагаю, каких-то неожиданных моментов для нас здесь не будет.

Александр Лукашенко:

Вы в какой-то степени самоуспокоились. Да, у нас вроде бы в Могилевской области не очень шумели, кричали, но надо понимать, что это вершина айсберга – то, что мы видели в прошлом году. Что там пониже, зависит от социально-экономического развития. Как-то вы так назвали два предприятия, которые всегда на слуху. По-моему, и в частной форме собственности у нас всегда были проблемы. И айтишники, и ипэшники у вас тоже есть. Они же не сосредоточены только в Парке высоких технологий. Они же экстерриториальный характер имеют. Мы просто не можем допустить повторения. Я не боюсь тут сказать перед своими земляками, что и наша вина есть в том, что произошло в прошлом году. И дело не только в социально-экономическом развитии нашей страны. Дело не только в этом. Мы просто успокоились и считали, что мы тут выкладываемся, трудимся, стараемся. Не может же быть такого, чтобы кто-то поднялся, вспыхнула какая-то забастовка или еще что-то. Мы самоуспокоились. Вот чтобы не произошло этого и сейчас, чтобы нам не пришлось опять по улицам с автоматами бегать. Но за это уже вы ответите на всю катушку. Я предупреждал всех.

Массированные кибератаки на предприятия. Не получилось так, давайте вот взорвем технологические линии предприятий, особенно энергообеспечение. С этими компьютерами надо разобраться, потому что, как специалисты говорят, достаточно одного клика этой мышки и ущерб будет в миллиарды. Они ни перед чем не остановятся. Но и хочу предупредить вас, милицию и контролирующие органы: перебора быть не должно.