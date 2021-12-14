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«Химволокно» скорее жив или мёртв?» На каверзный вопрос Президента ответил директор предприятия

14 декабря 2021 22:33
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Новости Беларуси. Профессионализм, опыт и способность управлять. Эти требования к руководителям всех вертикалей власти Александр Лукашенко назвал 14 декабря во время представления нового председателя Могилевского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча получилась куда более насыщенной, чем просто напутствие новому губернатору. Президент, конечно, поздравил Анатолия Исаченко с назначением и поблагодарил предыдущего руководителя региона Леонида Зайца. Однако перед этим с активом области глава государства подробно и честно обсудил самые актуальные вопросы в области.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
О самочувствии промышленной визитки Могилева Президент интересуется у Петра Рудника.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты вот мне так прямо скажи и честно: «Химволокно» скорее жив или мертв?

«Химволокно» скорее жив или мёртв?» На каверзный вопрос Президента ответил директор предприятия-1

Петр Рудник, генеральный директор ОАО «Могилевхимволокно»:
Мои говорят на «Химволокно», что ожил. Это не мои слова – работников «Могилевхимволокно». Но я скажу так, когда я принимал «Могилевхимволокно», 2014 год, коллектив произвел волокна и продал меньше 50 тысяч. Мы прошлый год заканчивали, было 103 600 – в два раза.

Александр Лукашенко:
Ну ты знаешь, я тебе как экономист скажу, что радости в этом, может, и немного, если в падении посмотреть. Да, больше продал, а денег больше стало?

Петр Рудник:
И денег больше, конечно.

«Химволокно» скорее жив или мёртв?» На каверзный вопрос Президента ответил директор предприятия-4

Александр Лукашенко:
А прибыли?

Петр Рудник:
Очень низкая. По этому году где-то около 9 миллионов плюс будет всего лишь.

Александр Лукашенко:
А рентабельно работаешь?

Петр Рудник:
Да-да. Я сказал, что это плюс по продажам я называю.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Петр Рудник # Евгений Пустовой # Анатолий Исаченко # Леонид Заяц # Фотофакт

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