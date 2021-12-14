«Химволокно» скорее жив или мёртв?» На каверзный вопрос Президента ответил директор предприятия

Новости Беларуси. Профессионализм, опыт и способность управлять. Эти требования к руководителям всех вертикалей власти Александр Лукашенко назвал 14 декабря во время представления нового председателя Могилевского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча получилась куда более насыщенной, чем просто напутствие новому губернатору. Президент, конечно, поздравил Анатолия Исаченко с назначением и поблагодарил предыдущего руководителя региона Леонида Зайца. Однако перед этим с активом области глава государства подробно и честно обсудил самые актуальные вопросы в области.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

О самочувствии промышленной визитки Могилева Президент интересуется у Петра Рудника.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты вот мне так прямо скажи и честно: «Химволокно» скорее жив или мертв?