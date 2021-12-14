Лукашенко о коронавирусе: «Трудно идти в одиночку, когда на тебя все шишки валятся»
Новости Беларуси. Профессионализм, опыт и способность управлять. Эти требования к руководителям всех вертикалей власти Александр Лукашенко назвал сегодня, 14 декабря, во время представления нового председателя Могилевского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Штамм за штампом. Локлаун за локдауном. В Беларуси людей лечили, а не стращали. Вопрос главе облздрава – как дела в регионе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все по порядку, какова ситуация, потому что люди-то знают ее, как бы ты там ни рисовал цифры какие-то. Хотя я сомневаюсь, что вы пойдете на это. Но тем не менее, какая ситуация и что нужно для того, чтобы спасать людей, если нужно спасать, или лечить.
Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Уважаемый Александр Григорьевич, ни в коем случае мы цифры не рисуем. Вы знаете, что никогда и я лично не замечен был в этих вопросах. Действительно, на сегодняшний день ситуация эпидемиологическая по ковид-инфекции характеризуется тем, что снижается интенсивность заболеваемости, и, как вы сказали, действительно, 20 % – это от максимального порога.
Александр Лукашенко:
Уже от этого максимума?
Валерий Малашко:
Да, от этой волны, от этого максимума. На сегодняшний день задействовано всего лишь 800 коек, и мы видим, что активность в этой части снижается. В городе Могилеве – это только больница №1, туберкулезный диспансер и инфекционная больница.
Александр Лукашенко:
Здесь, в городе?
Валерий Малашко:
В городе, да. И четыре центра районных только на сегодняшний день развернуты как межрайонное отделение для оказания помощи при ковид-инфекции.
Александр Лукашенко:
Трудно идти в одиночку, когда на тебя все шишки валятся. А сейчас любые мои замечания в ваш адрес в ВОЗ выдается как достижение. Ну, к примеру. Сколько там мы, Наталья Николаевна, 18 или 19 раз побывали в ковидных палатах? Почти два десятка. Слушайте, что мы над людьми издеваемся? Давайте хоть проветривать будем эти палаты и разрешим им ходить по коридору. В красной зоне. Через неделю ВОЗ выдает рекомендации. Он же у меня был дважды этот начальник региональный, Клюге. Он выдает это как великое достижение, выдает рекомендацию проветривать. Я Пиневича (министра) заставляю: откройте запасной выход, пусть люди выходят на улицу ковидные, пусть они дышат свежим воздухом. Когда я пошутил, помните, в прошлом году? В каждой шутке есть только доля шутки. Трактор нас вылечит, в бане посидеть сухой, у костра, ну, сто грамм, первый глоток – прополоскать рот, плюнуть, а второй выпить. Ну правда, у нас же не плюют, прополоскали рот и выпили все. Ну ладно, хоть так. Я же ведь оказался прав. Мы руки водкой моем, а водкой дышать плохо. Ну а вообще, просто надо нормальный образ жизни вести и не грешить, поменьше грешить, тогда Господь пожалеет.