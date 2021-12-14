Лукашенко о коронавирусе: «Трудно идти в одиночку, когда на тебя все шишки валятся»

Новости Беларуси. Профессионализм, опыт и способность управлять. Эти требования к руководителям всех вертикалей власти Александр Лукашенко назвал сегодня, 14 декабря, во время представления нового председателя Могилевского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штамм за штампом. Локлаун за локдауном. В Беларуси людей лечили, а не стращали. Вопрос главе облздрава – как дела в регионе. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все по порядку, какова ситуация, потому что люди-то знают ее, как бы ты там ни рисовал цифры какие-то. Хотя я сомневаюсь, что вы пойдете на это. Но тем не менее, какая ситуация и что нужно для того, чтобы спасать людей, если нужно спасать, или лечить.

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Уважаемый Александр Григорьевич, ни в коем случае мы цифры не рисуем. Вы знаете, что никогда и я лично не замечен был в этих вопросах. Действительно, на сегодняшний день ситуация эпидемиологическая по ковид-инфекции характеризуется тем, что снижается интенсивность заболеваемости, и, как вы сказали, действительно, 20 % – это от максимального порога. Александр Лукашенко:

Уже от этого максимума? Валерий Малашко:

Да, от этой волны, от этого максимума. На сегодняшний день задействовано всего лишь 800 коек, и мы видим, что активность в этой части снижается. В городе Могилеве – это только больница №1, туберкулезный диспансер и инфекционная больница.