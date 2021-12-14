Президент Беларуси: «Нам будет очень сложно. И дальше будет сложнее и сложнее»

Встреча получилась куда более насыщенной, чем просто напутствие новому губернатору. Президент, конечно, поздравил Анатолия Исаченко с назначением и поблагодарил предыдущего руководителя региона Леонида Зайца. Однако перед этим с активом области глава государства подробно и честно обсудил самые актуальные вопросы в области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все зависит от нас. И рассчитывать на то, что нам будет легче… Я не приехал, чтобы вам это сказать. Нам будет очень сложно. И дальше будет сложнее и сложнее. Дело не в наших выборах, дело не в диктатуре, дело не в Лукашенко. Посмотрите, что творится от Соединенных Штатов до этой пресловутой Европы. Ну, мы уже всему миру показали, что они мерзавцы. Одно говорят, другое думают, третье делают. Мы уже всему миру это показали. Дело не в этом. Дело в геополитике.

Сегодня заявили военные России: НАТО и США осваивают, как они сказали, регион Черного моря. Что значит осваивают? Они уже протоптали эти дороги, как пройти, какими кораблями. Они внаглую себя ведут, как не ведет ни одна страна. И цель была не диктатуру свергнуть, а цель была отрезать Беларусь до Смоленска и припереть к Уралу России. Не получилось. Вы думаете, что они отстанут? Нет.