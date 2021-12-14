«Любая война рождается сначала в головах». Кому выгодно завладеть умами нашей молодёжи? Говорим о воспитании патриотизма

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Сергей Гамолко, научный сотрудник Национального института образования, и Владимир Порхомцев, начальник отделения информации внутренних войск МВД Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня тема, которую мы затронем, касается абсолютно каждого гражданина Беларуси – патриотическое воспитание. Вообще, тема патриотизма в последнее время все чаще стала всплывать в разговорах не только высшего руководства страны, но и обывателей, потому что 2020 год показал, что все-таки есть в этой сфере у нас некоторые упущения. Молодежь не вся так привержена принципам нашего государства. Как вам кажется, что нужно делать, чтобы в будущем не упустить молодежь? Извлекли уроки из прошлогодней ситуации? Иначе, может быть, начали работать с молодыми людьми? Наша задача – не дать возможности деструктивным элементам воспитывать наших детей

Владимир Порхомцев, начальник отделения информации внутренних войск МВД Беларуси:

Существует мудрость: хочешь завоевать страну – воспитай ее детей. Для того чтобы у нас не повторился август 2020 года… Ведь, если мы посмотрим, тогда на улицы вышли в подавляющем большинстве молодые люди, даже школьники были, студенты. Это говорит нам о том, что где-то, на каком-то этапе, у нас было упущено вот это воспитание. Оно попало под влияние где-то иностранных государств, где-то каких-то деструктивных элементов. Наша задача как государства – все-таки не дать возможности вот этим деструктивным элементам, организациям воспитывать наших детей. Нам надо воспитанием детей заниматься самостоятельно. Это наша убежденность, и это подсказал нам август 2020 года. «Хочешь мира – готовься к войне». Почему патриотическое воспитание стало особенно важным после событий 2020-го? Читайте здесь. Юлия Бешанова:

Сейчас очень активно открываются на базе частей внутренних войск военно-патриотические клубы. Насколько активно и с каким желанием ходят туда дети и чему учат? Потому что в некоторых соцсетях, Telegram-каналах пишут очень странные вещи о том, зачем туда ходят дети и чему их там учат, и сравнивают с не совсем корректными и приятными для нас примерами историческими. В военно-патриотических клубах готовят и учат быть будущими защитниками Отечества Владимир Порхомцев:

В настоящее время во внутренних войсках открыто пять военно-патриотических клубов. В ближайшее время, в эту субботу [18 декабря – прим. ред.], будет открыт шестой – в Бобруйске и ориентировочно до конца 2021 года еще один военно-патриотический клуб в Витебске. Детей там учат разным направлениям. Естественно, то, за которое отвечают внутренние войска, – это военизированная составляющая. Их учат и готовят быть будущими защитниками Отечества.

Юлия Бешанова:

То есть мы формируем нормальное отношение к воинской службе, к армии? Владимир Порхомцев:

Естественно. Это очень важно. Почему сейчас у нас многие дети, подростки боятся либо не хотят идти в армию? Во-первых, для мальчика так заложено – он никогда не хочет быть чуть-чуть хуже, чем его сверстники и товарищи. Он не умеет обращаться с оружием, он не привык жить строго по времени, подчиняться каким-то приказам. Он живет с точки зрения потребителя. Юлия Бешанова:

То есть мальчики у нас расслабленно растут. Владимир Порхомцев:

Расслабленно, совершенно верно. В этом клубе вследствие того, что с ним проводятся занятия по начальной военной подготовке, его обучают каким-то азам строевой, огневой подготовки, он будет уже знать порядок обращения с оружием, будет знаком с распорядком дня, с расписанием занятий, что от него требуется, как реагировать на те или иные требования офицеров. Это все ему поможет служить дальше в армии. Юлия Бешанова:

А зачем это армии? Мальчишкам – понятно, им интересно поиграть в войну в определенном возрасте. Армии зачем это? Владимир Порхомцев:

Исторически так сложилось, что во все времена все люди всегда заботились о подрастающем поколении. Они вкладывали в них определенные знания, обучали каким-то определенным ремеслам, которые помогали им выжить в будущем, и учили быть защитниками Отечества. Поэтому именно с детства необходимо прививать вот эти все направления, в том числе и военно-прикладные дисциплины, для того чтобы мы готовили наших детей, наших юношей, наше подрастающее поколение, если этого потребуют обстоятельства, встать на защиту нашей Родины.

Юлия Бешанова:

То есть мы фактически готовим будущих защитников Отечества, которых не испугает в перспективе, через пять-шесть лет, когда придет время их призыва, это их не испугает. Это позволит нам вырастить не только патриота, но и осознанного гражданина своей страны Владимир Порхомцев:

Естественно, это поможет им преодолеть тяготы и лишения службы, как принято говорить, более спокойно, более легко и чувствовать себя нормально, быть уже подготовленными к этой службе. Это первый такой момент. Второй момент. Мы не должны забывать на самом деле о патриотическом воспитании, в которое входит много составляющих: это и образование, это и знание истории своего государства, это знание политического устройства государства – как оно функционирует, какие законы и зачем они принимаются. Об этом тоже можно разговаривать уже с детьми 15-ти, 16-ти, 17-ти лет. Сюда можно включать психологию, правовое обеспечение, правовые знания, какие-то основы. Именно вот этот симбиоз позволит нам вырастить не только патриота нашей страны, но и осознанного гражданина, который будет понимать, что происходит в государстве, для чего это делается и как реагировать на те или иные вызовы, которые происходят в современности. Это очень важно. О военно-патриотическом воспитании: готовятся законодательные инициативы, которые помогут систематизировать эту работу Владимир Порхомцев:

Вопрос гражданско-патриотического и в нашем случае военно-патриотического воспитания подростков сейчас глобальный и высоко поднят, обсуждается на государственном уровне. Насколько мне известно, уже сейчас готовятся несколько законодательных инициатив, нормативно-правовых актов, которые помогут систематизировать эту работу. Причем с определенным финансированием этой деятельности. Это поможет в дальнейшем как-то настроить, поставить на нужные рельсы, придать импульс этому направлению, движению. Я думаю, что в государстве все получится, потому что мы понимаем, что это сейчас необходимо.

Юлия Бешанова:

С точки зрения такого симбиоза представители воинских частей готовы идти в школу и помогать военрукам? На начальном этапе обучать каким-то абсолютно базовым вещам, которые должны знать дети. Согласитесь, такая поддержка была бы очень кстати сейчас. О военно-патриотических лагерях: это еще один шажок по приобщению детей к службе в армии, в целом очень хорошо влияет на подростков Владимир Порхомцев:

Военно-патриотические клубы, созданные во внутренних войсках, это такой пилотный проект. Он рассчитан с той точки зрения, что эти клубы действуют круглогодично. Дети, которые их посещают, охвачены этой работой постоянно. Помимо этого, все воинские части и формирования Республики Беларусь и Вооруженные Силы в том числе всегда занимались военно-патриотическим воспитанием. Точно так же ходили в школы, точно так же открывали какие-то военно-патриотические классы, работали в них. Приглашали на дни открытых дверей, на дни части, день призывника. Это все проходит. У нас очень хорошую практику имеют военно-патриотические лагеря, которые проводятся во время сезонных либо летних каникул. Дети приходят либо на день в воинскую часть, с ними проводятся экскурсии, ознакомительные какие-то беседы, занятия по начальной военной подготовке, «Зарницы» в том числе. Это один день. Точно так же у нас были круглосуточные лагеря по 7-10 дней в летний период. К примеру, в этом году у нас было 46 таких лагерей, летних и каникулярных, 13 из них – круглосуточного пребывания. Это еще один шажок по приобщению детей, подрастающего поколения к службе в армии. Это дает им и хорошее времяпрепровождение, и оздоровление, приучает к самостоятельности, к дисциплине. В целом очень хорошо влияет на подростков. Юлия Бешанова:

Вы говорите про летние лагери. По-моему, в прошлом году на летних каникулах был организован лагерь для трудных подростков, которые состояли на учете в ИДН. Их обучали в том числе и навыкам рукопашного боя. Эти подростки потом не применяли ли свои навыки в криминальную сторону? Или это, наоборот, воспитывает? О воспитании подростков, состоящих на учете в ИДН: важно показать, что он такой же, как все Владимир Порхомцев:

Я думаю, со мной можно будет согласиться, если я скажу о том, что если подросток или юноша попал под наблюдение ИДН, чаще всего это от какой-то нехватки внимания к нему. И необязательно он должен быть плохой, может быть, это у него всего лишь такая форма самовыражения, самореализации, чтобы его заметили. Проводя военно-патриотическое воспитание, в том числе и с детьми, состоящими на учете в ИДН, это можно делать. Причем необязательно брать их отдельно. Юлия Бешанова:

Условно говоря, научили хулигана рукопашному бою. Вышел и…

Сергей Гамолко, научный сотрудник Национального института образования:

Ну, там же не только учат, там и воспитывают. Главное – воспитание. Владимир Порхомцев:

Воспитывают, все верно. Необязательно брать чисто группу этих хулиганов, ведь этих детей можно распределять и среди обычных детей, которые прилежно общаются, хорошо учатся, воспитанные. Юлия Бешанова:

То есть примером? Владимир Порхомцев:

Примером и общей работой: показать, что он такой же, как и все, что он тоже человек, тоже много чего знает, умеет. Как-то поднять его. Найти, по большому счету, какие-то вещи, которые выделят его в положительную сторону на фоне других детей, а их тоже будет немало. В этом очень важен педагогический талант тех сотрудников, военнослужащих, психологов, учителей, которые будут работать с этой категорией людей. Юлия Бешанова:

Сейчас информационное пространство достаточно враждебно. Мы много в том числе о патриотических лагерях читаем в интернете неприятного. Есть ли какие-то механизмы и работаете ли вы, рассуждаете ли вы об этом: как противостоять этому влиянию и достучаться до тех детей и подростков, которые большую часть времени проводят не у вас в каком-то лагере патриотическом, не на мероприятиях, а в экране мобильного или планшета? «Только военно-патриотическими лагерями и клубами мы всех детей республики не охватим». Как еще воспитать гражданина? Владимир Порхомцев:

Только военно-патриотическими лагерями и клубами мы всех детей республики не охватим, это без сомнения.

Юлия Бешанова:

Может быть, какие-то интернет-проекты разрабатываете? Владимир Порхомцев:

Наверное, так далеко мы еще не шагнули. Все-таки упирается все в какие-то определенные ресурсы, рамки, возможности. Я соглашусь с тем, что для любого молодого человека, особенно маленького, лет до 8-10, его родители являются безоговорочными авторитетами, которых он слушает. Позднее он получает какие-то определенные знания, опыт, учится задавать правильные вопросы. И даже когда его родители могут быть неправы, он это заметит. И тогда спросит и сделает собственные выводы. Мы не стремимся, наверное, охватить безоговорочно всех – это утопия. Но база, костяк, с которым мы работаем, активных людей, детей, которые заинтересованы в этом направлении, их родители поддерживают государство, опять-таки, все инициативы, которые исходят сверху, этот костяк будет, и на его базе как раз таки и воспитается, возможно, новая плеяда детей, граждан в последующем, осознанных, взрослых граждан Беларуси, которые уже свою точку зрения, знания и опыт будут распространять вокруг себя. Вот так это должно работать. Один человек «заражает» двух-трех, те трое – еще двух-трех, и по цепочке этим направлением мы должны охватить большинство людей. Любая война рождается сначала в головах. Война сейчас стала гибридной Владимир Порхомцев:

Со своей точки зрения, как я могу проанализировать и посмотреть на информационное противоборство, которое существует сейчас и в интернете, и в средствах массовой информации, наше государство научилось в нем работать. Даже то, что мы находимся сейчас в данной студии – это тоже элемент информационного противоборства. Мы рассказываем свою точку зрения, опровергаем какие-то фейковые новости, информационные вбросы сторонние и рассказываем, как оно есть на самом деле. Любая война рождается сначала в головах. В современном мире такой войны, какой была Великая Отечественная, Вторая мировая, уже не будет. Юлия Бешанова:

Условно говоря, в штыковую не пойдем? Мы сейчас в информационной войне побеждаем. Свою позицию мы подаем правильно