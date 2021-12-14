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Лукашенко в Могилёвской области: если вы не поставите всех на место бездельников и ворюг, толку не будет

14 декабря 2021 17:15
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Новости Беларуси. Могилевский областной Совет депутатов утвердил на должность губернатора Анатолия Исаченко. Представить нового руководителя области приехал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко в Могилёвской области: если вы не поставите всех на место бездельников и ворюг, толку не будет-1

После получения поддержки местного актива губернатор приступает к исполнению своих обязанностей. Анатолий Исаченко в регионе человек известный, здесь ему доводилось работать в разное время. На свою малую профессиональную родину он возвращается уже опытным управленцем. В числе приглашенных на встречу более 400 человек. Свою область новому руководителю коллектив, очевидно, доверил с легким сердцем. Кроме личных качеств губернатора, оценили в Могилеве и результаты развития под его руководством центрального региона.  

Лукашенко в Могилёвской области: если вы не поставите всех на место бездельников и ворюг, толку не будет-4

Владимир Книга, председатель Кличевского районного Совета депутатов:  
Я в своем выступлении сказал, что он наш, родной человек, чей трудовой путь неразрывно связан с Могилевщиной. Посмотреть его биографию – она началась на Могилевщине. Ну, а мы только рады видеть такого человека в управлении областью. Знают как талантливого управленца, человека с такими важными чертами для руководителя, как честность, отзывчивость, человечность. Но вместе с тем и требовательность. Причем требовательность не только к подчиненным, но и к самому себе.  

Лукашенко в Могилёвской области: если вы не поставите всех на место бездельников и ворюг, толку не будет-7

Владимир Цумарев, председатель Могилевского горисполкома:  
Это человек, который обладает теми качествами, которые сегодня нужны руководителю. Во-первых, профессионализм: если он берется за какое-то дело, он решает так, чтобы это дело довести до конца. Организаторские способности – надо еще уметь организовать. Ну и самое главное – это человеческий фактор. Надо не только самому быть убежденным, но еще убедить членов коллектива, что это мероприятие позволит иметь результат.  

Лукашенко в Могилёвской области: если вы не поставите всех на место бездельников и ворюг, толку не будет-10

Представить области нового руководителя приехал глава государства. Встречу с могилевским активом Президент начал несколько неожиданно. В первую очередь Александр Лукашенко предложил поговорить о том, чем дышит изнутри область. Первым слово дали начальнику областного управления КГБ. Дальше обсудили работу могилевской милиции.  

Лукашенко в Могилёвской области: если вы не поставите всех на место бездельников и ворюг, толку не будет-13

– У вас есть претензии к руководителям Могилева, Бобруйска?  

– Товарищ Президент, нет. В тесном, полном взаимодействии работали, все очень оперативно. Органы исполнительной власти, мэры городов – все очень четко действовали, поэтому претензий нет. Наоборот, всяческое содействие оказывалось.  

– Мы много внимания сейчас уделяем падежу скота и видим, что происходит. Там на падеж что-то списывали, не обращали внимание на это. У вас этого процесса нет?  

Лукашенко в Могилёвской области: если вы не поставите всех на место бездельников и ворюг, толку не будет-16

– На полном контроле эту ситуацию держим, в основном приграничные наши регионы с Российской Федерацией.  

– Игорь Владимирович, я как-то сказал, что без милиции мы порядка не наведем в стране. Почему? Потому что милиция знает все, милиция везде: от участкового до министра. И если вы не подключитесь, не поставите здесь всех на место бездельников и ворюг, толку не будет.  

Лукашенко в Могилёвской области: если вы не поставите всех на место бездельников и ворюг, толку не будет-19

Общение с активом Могилевской области продолжается. Уже обсудили работу здравоохранения, ситуацию с коронавирусом и обстановку на предприятиях.  

# Отставки и назначения в Беларуси # Анатолий Исаченко # Александр Лукашенко # Владимир Цумарев # Владимир Книга # Фотофакт

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