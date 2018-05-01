Фрунзенский район Минска – планы по расширению и благоустройству: «Большой город»

Новости Беларуси. Каждый минчанин может, не задумываясь, ответить на вопрос, в каком районе столицы больше всего молодых семей, детей и новостроек, какой из девяти самый крупный и густонаселенный. В студии программы «Большой город» – глава администрации Фрунзенского района г. Минска Артём Цуран.

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