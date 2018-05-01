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«В среднем в год строится одна школа и два дошкольных учреждения»: где их откроют во Фрунзенском районе?

01 мая 2018 10:43
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Новости Беларуси. Расширять группы детских садов, или как еще будет решаться проблема дефицита мест в дошкольных учреждениях во Фрунзенском районе, рассказали в программе «Большой город».

Артём Цуран, глава администрации Фрунзенского района г. Минска:
По проектной мощности Фрунзенскому району не хватает порядка 20 с лишним дошкольных учреждений для того, чтобы принять всех детишек.

Так или иначе, мы выходим из положения и реализовываем право наших родителей-фрунзенцев.

Мы предлагаем дошкольные учреждения Фрунзенского района, так или иначе. Уже в непосредственной близости либо нужно подъехать – это уже вопрос второй. Уже горожанам давно известны те подходы, которые были. Это и автобус «Малышок», который утром и вечером проводил рейсы по конкретным маршрутам, от определённого микрорайона к определённым дошкольным учреждениям. 

На данный момент основной упор мы делаем на то, чтобы группы немного расширить в соответствии с теми нормами, которые есть.

И, естественно, строить новые дошкольные учреждения. В среднем в год во Фрунзенском районе строится одна школа и два дошкольных учреждения. В среднем мы эту планку держим.

Фрунзенский район Минска – планы по расширению и благоустройству: «Большой город»

# общество # Районы Минска # Артем Цуран

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