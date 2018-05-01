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В Каменной Горке появится новый спорткомплекс

01 мая 2018 10:55
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Новости Беларуси. В спальной Каменной Горке немало жилья строится для льготников. Среди них – столичная интеллигенция (врачи и учителя). Именно благодаря им, каждый месяц микрорайон становится всё ярче, расказали в программе «Большой город».

Денис Драпей, заместитель главы администрации Фрунзенского района г. Минска:
Запланировано начало проектирования спортивного центра в самом густонаселенном микрорайоне.

Это Каменная горка. Возле парка Уго Чавеса.

Здесь и транспортное сообщение хорошее, и цена не кусается. А подъезды, дворы, административные здания и трансформаторные подстанции украшают сотни граффити.

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# общество # Районы Минска # Артем Цуран

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