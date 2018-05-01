В Каменной Горке появится новый спорткомплекс

Новости Беларуси. В спальной Каменной Горке немало жилья строится для льготников. Среди них – столичная интеллигенция (врачи и учителя). Именно благодаря им, каждый месяц микрорайон становится всё ярче, расказали в программе «Большой город».



Денис Драпей, заместитель главы администрации Фрунзенского района г. Минска:

Запланировано начало проектирования спортивного центра в самом густонаселенном микрорайоне.

Это Каменная горка. Возле парка Уго Чавеса.

Здесь и транспортное сообщение хорошее, и цена не кусается. А подъезды, дворы, административные здания и трансформаторные подстанции украшают сотни граффити.

Во Фрунзенском районе построят новый ФОК

Фрунзенский район Минска – планы по расширению и благоустройству: «Большой город»