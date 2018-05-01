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Во Фрунзенском районе построят новый ФОК

01 мая 2018 11:09
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Новости Беларуси. Какие новые объекты для спортивного отдыха планируется открыть во Фрунзенском районе, рассказал глава администрации этой части столицы в программе «Большой город».

Артём Цуран, глава администрации Фрунзенского района г. Минска:
В ближайшее время на территории района мы получим Дом гандбола.

Начнут проектирование строительства объекта оздоровительного характера на подобие, как есть в Заводском районе – «Мандарин».

Это наш городской коммунальный застройщик выступает заказчиком такого объекта. Ожидаем, что тоже будет очень использоваться населением.

Фрунзенский район Минска – планы по расширению и благоустройству: «Большой город»

# Районы Минска # общество # Артем Цуран

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