Во Фрунзенском районе построят новый ФОК

Новости Беларуси. Какие новые объекты для спортивного отдыха планируется открыть во Фрунзенском районе, рассказал глава администрации этой части столицы в программе «Большой город».
Артём Цуран, глава администрации Фрунзенского района г. Минска:
В ближайшее время на территории района мы получим Дом гандбола.
Начнут проектирование строительства объекта оздоровительного характера на подобие, как есть в Заводском районе – «Мандарин».
Это наш городской коммунальный застройщик выступает заказчиком такого объекта. Ожидаем, что тоже будет очень использоваться населением.
Фрунзенский район Минска – планы по расширению и благоустройству: «Большой город»