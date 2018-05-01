Прямой эфир

В парке Уго Чавеса установят аттракционы

01 мая 2018 11:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Каменные джунгли» большого города продолжат облагораживать зелёными насаждениями. Как в этом году будут развивать парк Уго Чавеса, рассказали в программе «Большой город».

В парке Уго Чавеса установят аттракционы-1

Это касается, пешеходных связей и системы освещения.

На территории, кстати, значительно большей, чем парк Горького обустроят место для пикника.

В будущем здесь появится также велодорожка и аттракционы. Например, Колесо обозрения. Соберут площадку для занятий воркаутом. Чуть позже появится и крытый ледовый каток.

Фрунзенский район Минска – планы по расширению и благоустройству: «Большой город»

# общество # Районы Минска # Артем Цуран

Другие новости рубрики

Все новости
На улице Евфросинии Полоцкой в Минске появится сквер с прудом
01 мая 2018 11:00

На улице Евфросинии Полоцкой в Минске появится сквер с прудом

В Каменной Горке появится новый спорткомплекс
01 мая 2018 10:55

В Каменной Горке появится новый спорткомплекс

Новые микрорайоны появятся в районе улиц Горецкого и Тимошенко
01 мая 2018 10:52

Новые микрорайоны появятся в районе улиц Горецкого и Тимошенко