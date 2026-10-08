Новости по тегу #Артем Цуран

Проект, который уже второй год подряд организует Ленинское районное отделение партии «Белая Русь», объединил на одной площадке молодых педагогов, опытных директоров, экспертов и родителей.
В Заводском районе презентовали лучшие практики благоустройства территорий.
Ключевые показатели развития города сегодня, 18 сентября, обсудили на встрече председателя Мингорсовета Артема Цурана с кадровым резервом Мингорисполкома.
Председателем Совета Минского городского отделения избран Артем Цуран.
Это элемент и показатель нашей независимости.
Официальный старт праздничным мероприятиям был дан у стелы «Минск – город-герой».
Местные жители давно мечтали о современном игровом пространстве для своих детей. Инициативу поддержали городские службы: во дворе возвели полноценный детский комплекс.
В здании Минской ратуши собрались те, чей труд часто остается незаметным, но без которого невозможно представить жизнь мегаполиса. В числе награжденных минчане разных возрастов и профессий: правоохранители, врачи, педагоги, журналисты.
Разделить этот яркий и трогательный момент пришли почетные гости – руководство города, главы администраций районов и представители детских и молодежных общественных объединений.
Это выпускники ведущих вузов и колледжей. Свежая энергия, новые идеи и искренняя любовь к профессии – все это теперь в стенах столичных школ.
В Минске дали официальный старт школьной поре.
Основные средства, полученные сверх плана, будут направлены на развитие социальной инфраструктуры, текущее содержание улично-дорожной сети и реализацию гражданских инициатив.
10 октября 2026 15:24
10 октября 2026 15:04
10 октября 2026 14:43
10 октября 2026 14:36
10 октября 2026 14:32
10 октября 2026 14:30
10 октября 2026 14:25
10 октября 2026 14:24