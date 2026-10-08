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Новости по тегу #Артем Цуран

Форум «Учительское слово» прошел в Минской гимназии № 1
08 октября 2026 18:49

Форум «Учительское слово» прошел в Минской гимназии № 1

Семинар для председателей КОТОСов прошел в администрации Заводского района Минска
28 сентября 2026 18:50

Семинар для председателей КОТОСов прошел в администрации Заводского района Минска

ВРП Минска вырос более чем на 2% за первое полугодие 2026-го
18 сентября 2026 17:37

ВРП Минска вырос более чем на 2% за первое полугодие 2026-го

В Минске обновили руководство городского отделения партии «Белая Русь»
18 сентября 2026 17:06

В Минске обновили руководство городского отделения партии «Белая Русь»

Лукашенко: единство белорусского народа равно независимости нашего государства
17 сентября 2026 16:33

Лукашенко: единство белорусского народа равно независимости нашего государства

Организовано более 100 мероприятий! Как Минск празднует День города?
12 сентября 2026 10:47

Организовано более 100 мероприятий! Как Минск празднует День города?

Во Фрунзенском районе Минска открыли современную детскую площадку
11 сентября 2026 18:36

Во Фрунзенском районе Минска открыли современную детскую площадку

За значительный вклад в развитие Минска в столице чествовали порядка 70 человек
09 сентября 2026 19:04

За значительный вклад в развитие Минска в столице чествовали порядка 70 человек

Торжественная церемония принятия в ряды октябрят прошла в Минске
02 сентября 2026 15:28

Торжественная церемония принятия в ряды октябрят прошла в Минске

Педагогические коллективы Минска пополнили около 1000 молодых специалистов в 2026-м
01 сентября 2026 18:17

Педагогические коллективы Минска пополнили около 1000 молодых специалистов в 2026-м

«День первоклассника» прошел в минском кинотеатре «Беларусь»
26 августа 2026 18:39

«День первоклассника» прошел в минском кинотеатре «Беларусь»

Изменения в столичный бюджет внесены на 20-й сессии Мингорсовета
14 августа 2026 18:15

Изменения в столичный бюджет внесены на 20-й сессии Мингорсовета