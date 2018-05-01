Президент Беларуси поздравил сограждан с 1 Мая

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил белорусов с 1 Мая. Слова Президента Республики Беларусь приводит пресс-служба Главы государства.
Поздравление Президента Беларуси с Праздником труда
Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с Праздником труда.
Этот день отмечен особым чувством благодарности ко всем, чей труд является основой жизни и процветания родного края, кто предан своему делу и гордится им. Подчеркивает необходимость и важность любой профессии.
Белорусский народ всегда стремился к созиданию. Преодолевая испытания в разные исторические периоды, наша страна становилась сильнее и краше. В этом заслуга белорусов, главными чертами национального характера которых являются добросовестное отношение к работе, честность, справедливость и преданность своей земле. Сегодня мы продолжаем славные традиции и передаем их детям, развиваемся и движемся вперед.
Пусть этот праздник подарит всем нам хорошее настроение и весенний расцвет творческих сил. Пусть в семьях сохраняются мир, любовь и взаимопонимание.
Крепкого здоровья, счастья и новых свершений!
Александр Лукашенко.