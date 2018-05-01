Президент Беларуси поздравил сограждан с 1 Мая

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил белорусов с 1 Мая. Слова Президента Республики Беларусь приводит пресс-служба Главы государства.

Поздравление Президента Беларуси с Праздником труда

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Праздником труда.

Этот день отмечен особым чувством благодарности ко всем, чей труд является основой жизни и процветания родного края, кто предан своему делу и гордится им. Подчеркивает необходимость и важность любой профессии.

Белорусский народ всегда стремился к созиданию. Преодолевая испытания в разные исторические периоды, наша страна становилась сильнее и краше. В этом заслуга белорусов, главными чертами национального характера которых являются добросовестное отношение к работе, честность, справедливость и преданность своей земле. Сегодня мы продолжаем славные традиции и передаем их детям, развиваемся и движемся вперед.

Пусть этот праздник подарит всем нам хорошее настроение и весенний расцвет творческих сил. Пусть в семьях сохраняются мир, любовь и взаимопонимание.

Крепкого здоровья, счастья и новых свершений!

Александр Лукашенко.