Во Фрунзенском районе оборудуют велодорожки с окольцованным маршрутом

Новости Беларуси. Как планируется развивать велосипедное движение в Минске, рассказал в программе «Большой город» глава администрации Фрунзенского района.
Артём Цуран, глава администрации Фрунзенского района г. Минска:
Перспективы велодвижения – это организация велодорожки с окольцованным маршрутом. То есть чтобы человек понимал, что с точки А в точку В можно было бы проехать, и это будет какой-то законченный маршрут. То есть не просто велодорожка ради велодорожки, а чтобы это был маршрут более интересным.
В больших планах – это объединение велодорожек с нашей основной городской.
Такие планы периодически возникали у наших архитекторов. Но, к сожалению, до реализации пока не дошли. Но, надеюсь, что в ближайшем будущем это тоже осуществимо.
Фрунзенский район Минска – планы по расширению и благоустройству: «Большой город»