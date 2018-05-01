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Во Фрунзенском районе оборудуют велодорожки с окольцованным маршрутом

01 мая 2018 11:07
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Новости Беларуси. Как планируется развивать велосипедное движение в Минске, рассказал в программе «Большой город» глава администрации Фрунзенского района.

Артём Цуран, глава администрации Фрунзенского района г. Минска:
Перспективы велодвижения – это организация велодорожки с окольцованным маршрутом. То есть чтобы человек понимал, что с точки А в точку В можно было бы проехать, и это будет какой-то законченный маршрут. То есть не просто велодорожка ради велодорожки, а чтобы это был маршрут более интересным.

В больших планах – это объединение велодорожек с нашей основной городской.

Такие планы периодически возникали у наших архитекторов. Но, к сожалению, до реализации пока не дошли. Но, надеюсь, что в ближайшем будущем это тоже осуществимо.

Фрунзенский район Минска – планы по расширению и благоустройству: «Большой город»

# общество # Районы Минска # Артем Цуран

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