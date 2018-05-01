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30 апреля в Минске и Гомеле были установлены новые температурные рекорды дня

01 мая 2018 09:05
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Новости Беларуси. 30 апреля в Минске и Гомеле были побиты температурные рекорды дня.  

Как сообщает Белгидромет, в столице Беларуси 30 апреля была зафиксирована температура воздуха +25,3°C. Предыдущий рекорд дня в Минске был установлен в 2012 году. В тот день было +24,8°C.  

В Гомеле в понедельник было ещё теплее, воздух прогрелся до +26,1°C. До этого самое тёплое 30 апреля в Гомеле было в 1986 году. Тогда в городе было зафиксировано +25,6°C.  

Во Франции 30 апреля выпал снег.  

На северо-западе страны был объявлен оранжевый уровень опасности – здесь подробности.  

# общество # Погода в Беларуси

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