30 апреля в Минске и Гомеле были установлены новые температурные рекорды дня

Новости Беларуси. 30 апреля в Минске и Гомеле были побиты температурные рекорды дня.

Как сообщает Белгидромет, в столице Беларуси 30 апреля была зафиксирована температура воздуха +25,3°C. Предыдущий рекорд дня в Минске был установлен в 2012 году. В тот день было +24,8°C.

В Гомеле в понедельник было ещё теплее, воздух прогрелся до +26,1°C. До этого самое тёплое 30 апреля в Гомеле было в 1986 году. Тогда в городе было зафиксировано +25,6°C.

Во Франции 30 апреля выпал снег.