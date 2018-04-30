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Кто и зачем проводит в Беларуси «подземельные рейды»

30 апреля 2018 18:11
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Новости Беларуси. Рейды по подвальным и чердачным помещениям многоквартирных домов проходят в городах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто и зачем проводит в Беларуси «подземельные рейды» -1

Специальные комиссии жилищно-коммунального хозяйства, иногда с привлечением сотрудников МЧС, проверяют их надлежащее состояние. Особое внимание – соблюдению противопожарной безопасности. Так, например, только в апреле в Минске спасатели эвакуировали 30 человек из-за пожара в подвале пятиэтажного дома. В Гродно по той же причине пришлось спасать 13 человек, в том числе и троих детей.

Кто и зачем проводит в Беларуси «подземельные рейды» -4

«Подземельный рейд» в Барановичах начался с этого дома по улице Комсомольской. Выбор случайный. И с первого раза, казалось бы, проверка пройдена, всё в порядке. Но не тут-то было. Бдительные соседи поспешили нас огорчить и показать, что на самом деле скрывается за потаенной дверцей.

Кто и зачем проводит в Беларуси «подземельные рейды» -7

В соседнем подвальном помещении ситуация ещё более печальная. Для того, чтобы попасть внутрь, нам не понадобились даже жители с ключами. И опять же всё в одном комплекте – захламление, отсутствие света, оголённые провода и повреждённая изоляция трубопроводов.

Кто и зачем проводит в Беларуси «подземельные рейды» -10

Инна Сахарова, местная жительница:
В подвалах не мешало, чтобы был свет. Иногда бывает затапливается подвал, никто не убирает. Хотелось бы, чтобы закрывался, чтобы никто лишний не гулял.

Кто и зачем проводит в Беларуси «подземельные рейды» -13

Что делать в такой ситуации – понятно. Но кто же в этом виноват и кто будет исправлять ситуацию – вопрос открытый. Местные жители требуют вмешательства сотрудников ЖКХ, но те в свою очередь спешат их разуверить.

Кто и зачем проводит в Беларуси «подземельные рейды» -16

Сергей Мозоль, заместитель начальника ЖРЭО г. Барановичи:
За порядком должны следить сами жильцы х сараи там находятся. Если удаётся выявить, чья мебель или чей это хлам, то мы выписываем предписание и понуждаем человека убрать.

Кто и зачем проводит в Беларуси «подземельные рейды» -19

Здесь следует разделять. Порядок – дело рук самих жильцов. А вот безопасность – за жилищной службой.

Кто и зачем проводит в Беларуси «подземельные рейды» -22

Вот в другом доме по улице Брестской, поступила информация, что доступ на чердаки свободный. Но стать свидетелями нарушения, мы не успели. Под угрозой как минимум комфорт проживания жильцов, а как максимум – их безопасность.

Кто и зачем проводит в Беларуси «подземельные рейды» -25

Геннадий Акстилович, пресс-секретарь Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
В Слониме на прошлых выходных, 22 апреля, произошёл  пожар в подвале жилого дома. Пришлось эвакуировать граждан, в том числе детей.

Кто и зачем проводит в Беларуси «подземельные рейды» -28

Такие рейды службы ЖКХ проводят по всей стране. Понятно, что одновременно в каждый подвал или чердак сразу не заглянешь. Поэтому во время больших выходных у каждого белоруса есть возможность навести порядок не только в своей квартире или во дворе, но и там, куда не так часто заглядываешь – в подвалах и на чердаках.

Кто и зачем проводит в Беларуси «подземельные рейды» -31

# общество # Фотофакт # Геннадий Акстилович # Проблемы ЖКХ # Инна Сахарова # Сергей Мозоль

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