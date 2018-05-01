«Молодцы архитекторы – такое решение придумали!»: необычный дизайн ограждения скрыл детский сад от шумной дороги

Новости Беларуси. Одним из самых ярких последних событий Фрунзенского района – это открытия нового ясли-сада № 87. Это современная архитектура. Совершенно новые возможности.



Воспитанник ясли-сада № 87 г. Минска:

Когда я зашёл с мамой сюда, я очень удивился.

Устами ребёнка глаголет истина. Спортивный зал, бассейн, музыкальная и даже компьютерная комнаты: этот детский сад открыли аккурат к 67-му дню рождения Фрунзенского района. Колыбель детства рассчитана на 150 малышей.

Любовь Терещенко, заведующий ясли-садом №87 г. Минска:

У нас четыре помещения ещё свободных есть для организации дополнительных образовательных услуг. Это различного вида кружки. С сентября 2018 года мы планируем открыть пункт коррекционно-педагогической помощи для детей с нарушениями речи.



Здание многофункционально не только внутри, но и снаружи: песочницы, качели, турники и площадки для изучения правил дорожного движения. А необычный забор с каменными башнями не только смотрится оригинально, но и защищает от шума.