В Каменной Горке и Сухарево построят по школе с бассейном, в Сухарево и Домбровке – по детсаду

Новости Беларуси. Новых детских садов в активно строящемся Сухарево не открывали уже давно. В 2018 году здесь обещают построить ещё один в паре шагов от дома, рассказали в программе «Большой город».

Плюс – в Домбровке. В Каменной Горке-3 и Сухарево откроют по школе с собственным бассейном. Здесь же проектируется детская поликлиника на 480 посещений в смену.

Артём Цуран, глава администрации Фрунзенского района г. Минска:

Естественно, на этот и следующий год мы прогнозируем, планируем строительство новых объектов учреждений образования.

В 2019 году однозначно появится еще одна школа в Каменной горке с бассейном, типовая.

Бассейн используется не только для занятий школьников, но и предоставляем услуги населению. Ожидается еще дошкольное учреждение в микрорайоне Домбровка. Оно там погранично – либо 2018, либо может, чуть-чуть зайдем на 2019 год. В микрорайоне Сухарево - то, что мы начинали, да. По планам прогнозируем, что это будет в 2018 году. Это открытие еще одного дошкольного учреждения. И ввод в эксплуатацию средних общеобразовательных школ.

Фрунзенский район Минска – планы по расширению и благоустройству: «Большой город»