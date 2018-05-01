«Там открыты все горизонты!»: где любит гулять глава администрации Фрунзенского района?

Новости Беларуси. Фрунзенский район Минска считается спальным. Тем не менее, есть здесь и достопримечательности. Есть любимые места жителей этой части столицы. Глава администрации Фрунзенского района рассказал в программе «Большой город», где ему приятнее всего проводить свободное время.



Артём Цуран, глава администрации Фрунзенского района г. Минска:

Я Фрунзенский район на самом деле люблю, и уже очень давно. Люблю искренне, так как являюсь жителем его. Последние почти 20 лет я проживаю во Фрунзенском районе. Конечно, есть уже свои определенные любимые места как для посещения с семьей, так и просто для прогулок где-то даже и одному.

Например, самое любимое мое место на улице Притыцкого на пересечении с улицей Бельского, где станция метро «Спортивная» – выход.

Открывается очень хороший вид, если именно стоять лицом к центру города.

Перспектива такая, урбанистическая, может быть, немного городская. Но мне она очень нравится, и кажется – открыты все горизонты!

Фрунзенский район Минска – планы по расширению и благоустройству: «Большой город»