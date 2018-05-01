«Изначально планируем дошкольное учреждение и школы»: новый микрорайон появится на месте бывшей деревни Сухарево

Новости Беларуси. Тема школ и детских садов в микрорайонах Минска очень актуальная. Во Фрунзенском районе порядка 20 дошкольных учреждений. И этого пока не хватает для полного комфорта. Как будет решаться проблема, рассказал в программе «Большой город» глава администрации Фрунзенского района г. Минска.



Артём Цуран, глава администрации Фрунзенского района г. Минска:

Да, конечно, глядя на Каменную горку, Домбровку или Сухарево, то уже кажется, куда уж дальше. На самом деле планы есть.

И у нас в ближайшее время активно застраивается бывшая деревня Сухарево, где мы практически объединимся с Московским районом.

Там граница будет идти уже по улице, и появится хороший микрорайон-новостройка. Где мы изначально уже планируем и дошкольное учреждение и школы, чтобы не было такого отставания, как в Каменной горке.

Фрунзенский район Минска – планы по расширению и благоустройству: «Большой город»