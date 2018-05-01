Прямой эфир

Что нового появится в парках «Тиволи» и «Дививелка»?

01 мая 2018 11:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На территории Фрунзенского района активно ведется благоустройство зеленых зон города. Какие парки ждут изменения, рассказал в программе «Большой город» директор УП «Зеленстрой Фрунзенского района».

Николай Остапенко, директор УП «Зеленстрой Фрунзенского района г. Минска»:
В этом году планируется на территории Фрунзенского района выполнить работы в парке «Тиволи». Запланировано выполнить плиточное покрытие, создать спортивные площадки, площадки для отдыха и проведения культурно массовых мероприятий. В парке «Дививелка» планируется создать аллею спасателя.

Фрунзенский район Минска – планы по расширению и благоустройству: «Большой город»

# общество # Районы Минска # Артем Цуран

Другие новости рубрики

Все новости
В парке Уго Чавеса установят аттракционы
01 мая 2018 11:03

В парке Уго Чавеса установят аттракционы

На улице Евфросинии Полоцкой в Минске появится сквер с прудом
01 мая 2018 11:00

На улице Евфросинии Полоцкой в Минске появится сквер с прудом

В Каменной Горке появится новый спорткомплекс
01 мая 2018 10:55

В Каменной Горке появится новый спорткомплекс