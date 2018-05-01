Новые микрорайоны построят в Масюковщине и на территории отвалов грунта «Минскметростроя»

Новости Беларуси. Часто Фрунзенский район г. Минска называют районом новоселов. Позволяют ли площади строить еще новые жилые дома, рассказал в программе «Большой город» глава администрации Фрунзенского района г. Минска.

Артём Цуран, глава администрации Фрунзенского района г. Минска:

Развивается дальше микрорайон Красный бор. Это за ТЦ «Материк». Бывшая деревня Кунцевщина тоже активно застраивается.

И наши застройщики, в том числе и государственные, активно примеряются к тем территориям, которые еще мы до этого пока не застраивали.

Это и бывшая воинская часть в Масюковщине. Сейчас они все уже оптимизированы – территория проектируется, и будет построен новый микрорайон. Это и территория отвалов грунта Минскметростроя в районе улицы Горецкого, где тоже планируется в ближайшей перспективе строительство целого микрорайона. Поэтому мы на достигнутом не останавливаемся. И в ближайшей пятилетке мы очень активно будем прирастать жильем.

Фрунзенский район Минска – планы по расширению и благоустройству: «Большой город»