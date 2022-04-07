Экономика, отношения с другими странами и ситуация в Украине. Что обсуждали на заседании Совбеза с участием Президента?

Новости Беларуси. Экономическая ситуация в стране, стабилизация внешней торговли, предупреждение сомневающимся союзникам и позиция Беларуси по урегулированию кризиса в Украине. Все это темы расширенного заседания Совбеза, которое 7 апреля прошло во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Много времени посвятили блоку экономических вопросов. Вопреки ожиданиям Запада, Беларусь справляется с давлением. Предприятия переориентируют экспортные потоки, расширяют географию поставок. Президент ориентирует и дальше заниматься продвижением перспективных направлений, проведением «точечной дипломатии».

Высказался Александр Лукашенко и по ситуации в Украине – глава государства убежден, что на переговорах о мирном урегулировании кризиса должна прозвучать и позиция Беларуси. Происходящее у наших границ серьезно влияет на внутреннюю обстановку. Все подробности у Евгения Пустового. Вот так выглядит новый передел мира. Хотя Беларусь и на водоразделе интересов мировых центров сил, но у нас штиль. Весна. Белорусский мир – это явление не самобытное. Для этого прилагает все усилия государственная власть. В соседней стране неспокойно, поэтому периодически во Дворце Независимости генералитет силовых ведомств. Сегодня расширенное заседание Совбеза.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам необходимо оценить, как складывается обстановка в стране, в мире и какие тенденции просматриваются. Какие выводы из этого следуют, на что направить усилия, какие практические шаги предпринимать. Рассмотрим основные направления внешнеполитического курса нашей страны в этих условиях. Даже по оценкам западных аналитиков, белорусская армия – одна из самых боеспособных в Европе. Самый весомый аргумент – это союз с Россией. Поэтому пока об открытом военном противостоянии речи не идет. Сейчас ведется гибридная война. Вместо тротила санкции. Если своими словами, экономическая война. И на ней мы тоже в одном окопе с Россией. Лукашенко: «С учетом событий в Украине наступление на нас пошло по всем фронтам, как я говорю, за компанию». Читайте здесь.

Наша открытая экспортно ориентированная экономика сдержала удар пандемии. Сейчас решили бомбить санкциями, закрытием привычных логистических путей. Остановить заводы не удалось. Конвейеры работают, зарплату люди получают. Понятно, процесс корректируют, пути выхода ищут. То есть правительство работает. Лукашенко: все, что мы производим, сегодня нужно в России. Слава богу, мы за это боролись. Подробности здесь.

Экономическая подножка нашему государству для того, чтобы вызвать недовольство граждан. Иностранные заказчики мятежа в августе 2020-го не могут простить поражения – тщеславие – и вложенных миллиардов – безмерная жадность. Хотелось бы продолжения волнений. Нет. Значит, надо найти поводы. Беженцы, посадка самолета. Правда уже никому не нужна. Нужен повод. Теперь это Украина. Лукашенко: «Если союз Беларуси и России не устоит, рухнет. Будет очень плохо. Мягко говоря». Читайте здесь.

Полина Конога – редактор отдела политической информации издательского дома «Беларусь сегодня». Родом из Сумской области Украины. У ее коллеги Владимира Матвеева русские корни. А работают, что называется, плечом к плечу в пуле белорусского лидера. Вернуть мир – вот задача, которая прежде всего нужна Минску.

Полина Конога, редактор отдела политической информации ИД «Беларусь сегодня»:

Беларусь именно является не просто площадкой, Беларусь делает все возможное для того, чтобы в Украине был мир. И тогда, и сегодня. И я считаю, что сегодня, мне кажется, идет огромнейшее давление на нынешнюю украинскую власть, в частности на президента Владимира Зеленского со стороны ряда западных стран. Делают все, чтобы Беларусь как-то немножко отодвинуть и решать проблемы без участия нашей страны. Но я считаю, что все-таки Беларусь, Россия и Украина (и Президент тоже это подчеркивает) – это именно те славянские народы, у которых один корень, одна история.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Кадры из этого торжественного зала приема облетели весь мир. Тогда в геополитике появилось новое понятие – Минский мир. Мы можем повторить, но на коллективном Западе этого не хотят. Ведь понимают, что здесь, в Минске, любые соглашения будут подписывать не под диктат из заморских столиц, а учитывая международные нормы и правила. Поэтому из этого процесса всеми силами хотят вытолкнуть государство, которое стояло у истоков создания ООН. Попытки найти мир на чужой территории ни к чему хорошему не приведут. Советчики у киевского руководства не те. И пока на нашей территория украинские дипломаты, мягко говоря, занимались не только дипломатической деятельностью, наши спецслужбы вынуждены были освобождать из украинских объятий наших водителей-международников. Филигранную работу белорусских чекистов сегодня оценил Александр Лукашенко. Лукашенко: «Беларусь и дальше будет жесточайшим образом отстаивать свои национальные интересы». Подробности здесь.

Для Беларуси, конечно, ближе язык дипломатии. Но многие нейтральные страны выбрали паузу. Пока они наблюдают, у нас своя четкая позиция. Макей: многие страны не голосуют по чувствительным для нас вопросам. Мы будем это учитывать в выстраивании политики. Читайте здесь. Среди поручений главы государства сегодня вполне приземленные. Но не менее важные. Посевная в срок – залог урожая. АПК сейчас – стратегическая отрасль. Владимир Караник: «Ситуация абсолютно стабильная, ранние яровые уже посеяны на площади более 70 %». Подробности здесь.