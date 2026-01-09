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Наталья Кочанова в рамках марафона «От всей души» встретилась с ветеранами труда в Новополоцке

09 января 2026 17:55
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Подарить заботу, поддержку и чувство праздника. Благотворительный марафон «От всей души» продолжает путешествие по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его маршрут – это дорога к тем, кто особенно ждет внимания. 

На этой неделе эстафета добра прибыла в Новополоцкий территориальный центр социального обслуживания населения. У него более 18 тысяч подопечных, в основном это одинокие пожилые люди. С зимними праздниками их поздравила председатель Совета Республики Национального собрания. В теплой, почти семейной обстановке говорили и о личном – итогах года, повседневных заботах, и о главном – о будущем страны, ее политике и роли в мире.

Наталья Кочанова в рамках марафона «От всей души» встретилась с ветеранами труда в Новополоцке -2

Ирина Богданова, член Союза писателей Беларуси:
В зале собрались единомышленники, которые все в один голос могли сказать, что вообще-то мы не стареем, а мы просто с возрастом взрослеем. Вот эти марафоны, которые проходят, греют наши души.

Благотворительный марафон «От всей души» зародился в 2022 году по инициативе главы нашего государства. И масштабы проекта только увеличиваются.

# Государственная социальная политика # Государственная политика

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