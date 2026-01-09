Наталья Кочанова в рамках марафона «От всей души» встретилась с ветеранами труда в Новополоцке

Подарить заботу, поддержку и чувство праздника. Благотворительный марафон «От всей души» продолжает путешествие по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его маршрут – это дорога к тем, кто особенно ждет внимания.

На этой неделе эстафета добра прибыла в Новополоцкий территориальный центр социального обслуживания населения. У него более 18 тысяч подопечных, в основном это одинокие пожилые люди. С зимними праздниками их поздравила председатель Совета Республики Национального собрания. В теплой, почти семейной обстановке говорили и о личном – итогах года, повседневных заботах, и о главном – о будущем страны, ее политике и роли в мире.