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Елена Богдан в Борисове: в Год исторической памяти мы решили здесь высадить Аллею женской славы

07 апреля 2022 19:48
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Новости Беларуси. 13 саженцев и 13 имен выдающихся белорусок. В Год исторической памяти союз женщин заложил Аллею славы в честь героинь Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие стало частью выездного заседания общественного объединения в Борисове (подробнее здесь).

Елена Богдан в Борисове: в Год исторической памяти мы решили здесь высадить Аллею женской славы-1

Вера Хоружая, Прасковья Ткачева, Аэлита Самсонова. Это имена героинь, в честь которых союз женщин заложил Аллею славы.

Елена Богдан в Борисове: в Год исторической памяти мы решили здесь высадить Аллею женской славы-4

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:
Мы решили в Год исторической памяти высадить здесь Аллею женской славы. Каждая из наших организаций посадила тую в честь женщин, которые на всем протяжении своей жизни были яркими героинями. Они прошли войну. Они честно трудились в различных сферах на предприятиях. Это те женщины, которые в той местности, где они проживали, известны и оставили свой след.

Инициатива призвана сохранить память о подвиге белорусок. Ужасы и лишения войны не сломили их дух, наоборот, сплотили в порыве патриотизма. После Победы над врагом эти женщины посвятили свою жизнь восстановлению родной земли.

Елена Богдан в Борисове: в Год исторической памяти мы решили здесь высадить Аллею женской славы-7

«Мы гордимся». Надежда Лазаревич о появлении Аллеи женской славы в Борисове. Читайте здесь.

# Год исторической памяти # общество # Анна Корольчук # Елена Богдан # Вера Хоружая # Прасковья Ткачева # Аэлита Самсонова # Фотофакт

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