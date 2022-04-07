Елена Богдан в Борисове: в Год исторической памяти мы решили здесь высадить Аллею женской славы

Новости Беларуси. 13 саженцев и 13 имен выдающихся белорусок. В Год исторической памяти союз женщин заложил Аллею славы в честь героинь Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие стало частью выездного заседания общественного объединения в Борисове ( подробнее здесь ).

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:

Мы решили в Год исторической памяти высадить здесь Аллею женской славы. Каждая из наших организаций посадила тую в честь женщин, которые на всем протяжении своей жизни были яркими героинями. Они прошли войну. Они честно трудились в различных сферах на предприятиях. Это те женщины, которые в той местности, где они проживали, известны и оставили свой след.

Инициатива призвана сохранить память о подвиге белорусок. Ужасы и лишения войны не сломили их дух, наоборот, сплотили в порыве патриотизма. После Победы над врагом эти женщины посвятили свою жизнь восстановлению родной земли.