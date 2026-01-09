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В Беларуси продолжается проект по популяризации отечественной продукции «Кожная пятнiца – роднае, сваё»

09 января 2026 17:58
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Страна активно работает на внутреннем рынке, укрепляя экономическую независимость и поддерживая собственных производителей. Например, в рамках масштабного проекта Министерства антимонопольного регулирования и торговли «Кожная пятнiца – роднае, сваё» белорусам предлагают отдавать предпочтение отечественным товарам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы напоминают: каждая пятница – шанс поддержать национальный бизнес, оценить качество белорусских брендов и воспользоваться акциями и скидками. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сайте Министерства открыта оперативная регистрация, а формат участия компании определяют самостоятельно – от тематических акций до специальных предложений для покупателей. К слову, к инициативе уже присоединились более 800 участников.

В Беларуси продолжается проект по популяризации отечественной продукции «Кожная пятнiца – роднае, сваё» -2

Масштабно, интересно, мы под конец новогодних праздников решили добраться, несмотря на нашу погоду. Очень приятно, особенно когда идешь большой семьей, получается большая приятная скидка. 

В Беларуси продолжается проект по популяризации отечественной продукции «Кожная пятнiца – роднае, сваё» -4

Олег Дикун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Мы очень благодарны тем, кто откликнулся на наш призыв принять участие в таком замечательном проекте, призванном популяризировать все белорусское. Он получил большую поддержку и отклик среди населения, мы это видим по постам в соцсетях. Этот проект продолжает действовать. Каждую неделю мы постараемся преподнести что-то новое для наших граждан.

Принять участие в акции могут и сами покупатели. Достаточно каждую пятницу отдавать предпочтение белорусской одежде, продуктам или музыке. А затем делиться своим выбором в социальных сетях. Инициатива направлена не только на укрепление позиций отечественных товаров на рынке, но и на популяризацию родной культуры и языка.

# Олег Дикун # Министерство торговли Республики Беларусь

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