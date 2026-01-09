В Беларуси продолжается проект по популяризации отечественной продукции «Кожная пятнiца – роднае, сваё»
Страна активно работает на внутреннем рынке, укрепляя экономическую независимость и поддерживая собственных производителей. Например, в рамках масштабного проекта Министерства антимонопольного регулирования и торговли «Кожная пятнiца – роднае, сваё» белорусам предлагают отдавать предпочтение отечественным товарам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Организаторы напоминают: каждая пятница – шанс поддержать национальный бизнес, оценить качество белорусских брендов и воспользоваться акциями и скидками. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сайте Министерства открыта оперативная регистрация, а формат участия компании определяют самостоятельно – от тематических акций до специальных предложений для покупателей. К слову, к инициативе уже присоединились более 800 участников.
Масштабно, интересно, мы под конец новогодних праздников решили добраться, несмотря на нашу погоду. Очень приятно, особенно когда идешь большой семьей, получается большая приятная скидка.
Олег Дикун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Мы очень благодарны тем, кто откликнулся на наш призыв принять участие в таком замечательном проекте, призванном популяризировать все белорусское. Он получил большую поддержку и отклик среди населения, мы это видим по постам в соцсетях. Этот проект продолжает действовать. Каждую неделю мы постараемся преподнести что-то новое для наших граждан.
Принять участие в акции могут и сами покупатели. Достаточно каждую пятницу отдавать предпочтение белорусской одежде, продуктам или музыке. А затем делиться своим выбором в социальных сетях. Инициатива направлена не только на укрепление позиций отечественных товаров на рынке, но и на популяризацию родной культуры и языка.