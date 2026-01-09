В Беларуси продолжается проект по популяризации отечественной продукции «Кожная пятнiца – роднае, сваё»

Страна активно работает на внутреннем рынке, укрепляя экономическую независимость и поддерживая собственных производителей. Например, в рамках масштабного проекта Министерства антимонопольного регулирования и торговли «Кожная пятнiца – роднае, сваё» белорусам предлагают отдавать предпочтение отечественным товарам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы напоминают: каждая пятница – шанс поддержать национальный бизнес, оценить качество белорусских брендов и воспользоваться акциями и скидками. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сайте Министерства открыта оперативная регистрация, а формат участия компании определяют самостоятельно – от тематических акций до специальных предложений для покупателей. К слову, к инициативе уже присоединились более 800 участников.