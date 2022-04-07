«Мы гордимся». Надежда Лазаревич о появлении Аллеи женской славы в Борисове

Новости Беларуси. 13 саженцев и 13 имен выдающихся белорусок. В Год исторической памяти союз женщин заложил Аллею славы в честь героинь Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие стало частью выездного заседания общественного объединения в Борисове ( подробнее здесь ).

Надежда Лазаревич, участник Президиума Белорусского союза женщин:

Все женщины уникальны и, конечно, достойны того, чтобы мы представляли их на нашей Аллее. Мы выбрали замечательную женщину, ветерана Великой Отечественной войны. Она на сегодняшний момент живет, слава богу. Жива, активна. Очень заслуженный человек Хрущинская Надежда. Мы гордимся ею.

Инициатива призвана сохранить память о подвиге белорусок. Ужасы и лишения войны не сломили их дух, наоборот, сплотили в порыве патриотизма. После Победы над врагом эти женщины посвятили свою жизнь восстановлению родной земли.